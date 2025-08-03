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自由共和國》姜皇池／中華人民共和國既無權代表台灣 亦未曾統治台灣

2025/08/03 05:30

台灣的領土主權從一八九五年後就不曾再歸屬中國，不論中華人民共和國的政治口號何等漫天嘎響，在國際法下，台灣確實獨立於中華人民共和國之外。示意圖。（路透檔案照）台灣的領土主權從一八九五年後就不曾再歸屬中國，不論中華人民共和國的政治口號何等漫天嘎響，在國際法下，台灣確實獨立於中華人民共和國之外。示意圖。（路透檔案照）

姜皇池／台大國際法教授

賴清德總統表示：「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」，就對此觀點，《人民日報》刊登投書反駁，該投書核心論點在：台灣是中國一部分、中華人民共和國在一九四九年藉由政府繼承成為中國唯一合法政府、台灣與中國間仍是中國內戰延續，並試圖將中國諸多當代作為，從代表權、管轄權等方面解釋，進而主張中華人民共和國自一九四九年起即對台灣行使主權。

眾所皆知，在中國並無言論自由，就台灣主權歸屬問題，事涉敏感，能出現在《人民日報》的「投書」，應當是中國政府的立場或其扈從論述，縱是如此，倘中國願就法論法，或許不是壞事，而此篇投書若從國際法檢視，則恐有商榷餘地。

法律上，一八九五年的《馬關條約》使中國喪失對台灣的領主主權，在一九五一年《舊金山和約》之前，日本都擁有台灣主權；《舊金山和約》之後，台灣主權並未重新歸於中國。不論中華人民共和國是否於建國後，又再成功地獲承認為中國唯一合法政府，都無助於取得台灣主權。

回顧歷史，中華人民共和國建立之際，拒絕概括承擔國民黨南京政府對外代表中國之國際法權利義務、拒絕保障外國使團在中國的權益，乃至於非法介入韓戰成為聯合國的敵人，種種行為舉止，使在國際法上發生政府繼承之論述難以自圓。

國際法上，中國內戰在中華人民共和國創建後即告結束。一九五○年六月杜魯門總統派遣第七艦隊至台灣海峽，是對盟軍託管地之防衛行為，並未介入中國內戰。《舊金山和約》之後，儘管台灣海峽仍有軍事衝突，然正如一九五四年《台美共同防禦條約》及一九五八年《台美聯合公報》所示，台灣海峽的安全涉及區域及國際和平，已然與中國內戰無涉。

至於當代台灣在參與政府間國際組織時接受參與地位之務實安排，是台灣衡諸各項利益之自主決定。即便其他國家考量中國政經壓力，依其自身判斷不願將台灣視為國家，然仍將台灣視為獨立於中國之國際法主體。中國無權在國際組織內代表台灣發言、無權代表台灣投票，在在證明中國無權代表台灣。無論中國有多大的政經實力，影響其他國家在國際組織內之立場、影響其他國家願不願意與台灣建立邦交、影響其他國家願不願意與台灣締結條約，此等影響力都與代表權無涉，更不可能是對台灣擁有領土主權之展現。

台灣人民在國外受到中國駐外使館的協助，此等協助本質上是台灣人民與中國駐外人員雙邊之自願行為。中國駐外使館並無義務為之；台灣人民既無權利請求協助，同樣亦無義務接受。此種互動是不具專屬強制的互動模式，並非主權的行使。

中國以欠缺國際法基礎的主張與執行管轄之恣意擴張，不會成為中國對台灣有主權的依據。以《反分裂國家法》等法律而言，中國單方面恣意將其擴張適用於其領土範圍之外，此等行為不僅沒有國際法上的有效聯繫，更無從論證中國對台灣有管轄權。另外，中國在金門水域附近之爭議行動，台灣海巡都有所因應，中國行為既不穩固亦不有效，不僅不是合法有效之執法行為，更不可能成為對台主權行使之基礎。

至於中國近年來繞台軍事行為或軍事演習，更與國際法上管轄權之行使毫無關係，反而是涉及武力使用與威脅使用武力，是破壞區域和平與穩定之議題。不僅如此，中國破壞台灣海峽區域和平的軍事行為，從未獲得國際社會之默許，美國、英國、日本、澳洲、歐盟與G7都一而再，再而三地表達對此之關切與顧慮。

台灣數十年來在國際關係上獨立自主，有自己的護照、貨幣、關稅與軍隊；政府對內有效統治，按憲政秩序，進行行政立法司法活動；更不用說台灣人民定期進行總統直選、國會代表直選，有獨立自主政治意志，反覆行使有效的人民自決。

台灣的領土主權從一八九五年後就不曾再歸屬中國，不論中華人民共和國的政治口號何等漫天嘎響，在國際法下，台灣確實獨立於中華人民共和國之外。

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