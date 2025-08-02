自由廣場》什麼年代了，還在禁止旁聽席抄筆記？

◎ 黃旭田

台中地方法院昨天有一場國民法官法庭審理殺人案件，審判長竟以「請尊重」為由，禁止媒體記者在審理過程中抄寫筆記，卻未提出法律依據或裁定理由。

《法院組織法》第八十六條明定，訴訟之辯論及裁判之宣示，除有但書情形外，應公開法庭行之。就法院審判應原則公開，司法院早在二○一一年就曾以院台廳司一字第1000025703號函發文給全國各地法院，公開說明如果在法庭記筆記沒有妨害法庭秩序，法官不應禁止旁聽者筆記。此不僅是個人記錄與理解的權利，更是民主社會中保障司法透明與監督司法不可或缺的方式。尤其國民法官制度設計原意之一，正是藉由更多元的參與讓審判更接近社會，法官在實務中卻恣意拒絕筆記，無異於傷害社會對國民法官法庭的信任與支持。

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民間司改會自二○○三年起推動法庭觀察，長期關注法院公開審理的實踐狀況，這類阻止筆記的情形並非個案。近期我們仍然接獲來自新北、高雄等地律師與媒體的反映，不只民眾，實習律師旁聽時也曾遭遇同樣限制。

我們呼籲司法院應正視此一問題，發布新聞稿向各界澄清，並且發動行政監督，以瞭解各級法院是否仍有限制公開法庭中旁聽者的筆記自由。同時，我們也誠摯邀請曾有類似經驗的律師、記者與民眾，提供所遇事件的時間、地點與相關情況。民間司改會將彙整事例，正式函送司法院與各法院，共同守護最基本的法庭公開原則。如果你也曾在司法程序中遭遇不合理的對待，歡迎預約民間司改會的「司改急診室」。讓你的一段經歷，成為推動司法改革的關鍵力量。

民間司改會聯絡方式：contact@jrf.org.tw、02-25231178

（作者是律師 民間司改會董事長）

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