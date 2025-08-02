自由廣場》趙謠康、葉元之兩案 應依法議處

◎ 吳一法

當政治議題碰上司法偵查時，司法機關若不能加速追查並公布真相，恐會造成民眾被誤導，甚至讓在野黨藉由混淆視聽而獲利。

美國公布台灣關稅二十％，打臉國民黨趙少康在大罷免投票前散發的三十二％謠言，但趙少康七月二十二日的言論，已造成當日股市大跌，已有涉及違反證交法，其來源不實，又涉社會秩序維護法，但迄今卻未見相關單位查處，以致影響罷免資訊的公正性。

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此外，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等三人涉罷免連署不實案，投票前指控司法是政治性辦案，昨天卻當庭認罪，之前的議題操作讓藍營添柴火、在投票上獲利。

目前，藍營有兩件涉及違反公職人員選罷法，「趙少康亮票案」明顯違反選罷法第八十八條。其次，葉元之被質疑七月二十六日投票前一晚違法拜票，葉元之反駁，根據公職人員選舉罷免法第五十六條第一款規定，「政黨及任何人不得於競選活動期間之每日上午七時前或下午十時後，從事公開競選或助選活動。但不妨礙居民生活或社會安寧之活動，不在此限」。

事實上，選罷法第四十條第一項，早已訂定公職人員選舉競選及罷免活動期間，立法委員為十天，第二項訂明「且其每日競選及罷免活動時間，自上午七時起至下午十時止」，其主要就是規範選舉或罷免的當事者。

而依公職人員選罷法的立法意旨，選舉罷免活動，不僅包含正式活動，也涵蓋了選罷前、中的一切公開宣傳、造勢、拉票等行為，以及投票日的投票行為。因此，葉元之行為已涉違反第四十條。

況且，民國九十八年十一月十二日中選法字第0980006109號函釋指出，五十六條所稱之「不妨礙居民生活或社會安寧之活動」，係指政黨或任何人於廣電媒體播放競選宣傳廣告，不會妨礙他人，但其意函，並不包括其他任何街頭拜票活動，葉元之顯然錯誤解讀第五十六條之意涵。

自公職人員選罷法施行以來，都沒有侯選人或被罷免人因違反第五十六條第一款而被裁罰，中選會若不快速查明葉元之的違法，難保第二波八二三時，藍營不會群起仿效。

（作者是私立大學助理教授）

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