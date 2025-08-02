自由廣場》無視原任局長還在職 警察局長還沒上任 可以發號施令?

◎ 柳長青

警政署近期發布高階人事命令，包括警政署兩位副署長以及新北市、台中市、桃園市等三位警察警局長的異動，各警察局昨天舉辦新任局長接任儀式，但在儀式前一天，台中市新任警察局長就搶先發布一紙公文（非密件），對高階幹部下達指示，警界為之譁然。

該公文是針對副局長、主任秘書代決行公文的職權分工而重新律定規則，並要求自新局長接任第一天起執行，然而「人未到、令先行」的作風實屬空前，恐有違背公務人員行政倫理。因新局長昨天才正式上任，依警界倫理，並無權力提前一天在前天就指示警局發文，尤其原任局長仍肩負全市治安重責及指揮官警權力，新任者卻搶先發文下令，對原任者極不尊重，警界罕見。

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警察機關領導者，應依法行政，不以個人意志凌駕制度。尤其高階警官更應依法行政、以身作則，此事違反行政程序，損害基層員警的信任與士氣，頗有擅權之虞。其動機欲藉此立威，但若不依體制行事，破壞公務體系程序與信賴基礎，且使幕僚涉入行政違規風險，自當應受檢視，上級尤應主動檢討，杜絕再犯，確立行政體系運作能遵守法治原則。

至於奉令發文的單位，即使明知有違行政倫理，也只能照辦，否則還沒開工，就得罪未來的老闆，往後日子怎麼過？ 警界認為不忍苛責。

還沒上任的主官急於發布新規定，既會造成行政混亂，也會被基層質疑其合法性與適任性。此外，領導統御應建立在「權責明確」與「程序正當」之上，尚未履新，就逕下指令、發公文，恐有「未經授權、先行指揮」之僭越，足生損害制度信任與內部秩序。妥適之道，新局長應等上任後再發號施令，方能服人、得人心。

此事衍生的領導統御問題，也應同步檢視，對警察而言，剛愎自用的長官比起貪污腐敗的長官，所造成的破壞性影響更深遠且令人生畏，剛愎自用往往自信心過強而同理心不足，一意孤行，百折不撓，卻忽略人性心理是渴望鼓勵而非驅策凌逼。

（作者是警友人士）

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