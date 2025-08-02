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自由廣場》中國55% 台灣暫時20%／面對美國關稅 國民黨竟逆勢貼向中國

2025/08/02 05:30

◎ 蕭錫惠

川普政府公布對亞洲主要經濟體的「互惠關稅」修正名單，台灣被課以二十%關稅，而中國即使在「暫時協議」條件下，仍須負擔三十%的懲罰性關稅；若談判破裂，甚至可能回升至五十五%或更高。這份清單正是美國對國際貿易夥伴信任度的直接反映 ─ 台灣是值得合作的朋友，中國則是必須防範的對手。

在如此清晰的國際態勢下，台灣內部仍有一群人不斷唱衰自己、為中國幫腔，這群自稱「中國國民黨」的政客與支持者，口口聲聲拼經濟，卻無視台灣在國際供應鏈、地緣戰略與民主價值中的高度信賴。這群人充分享受自由社會的選票與舞台，卻為專制中國洗白，在台灣扮演極權代言人與內應角色。

國民黨人以二十%關稅指責「賴清德政府談判失敗」，這種批評不但站不住腳，更曝露他們對國際經濟體系的無知，以及對台灣充滿敵意。倘若二十%關稅叫作談判失敗，那中國高達五十五%的懲罰性關稅不就是人間地獄？外交破產？或是被當敵國處理？

事實是，「台灣雖未被豁免高關稅，但明顯獲得區別對待，被視為『非中國、不屬於敵對集團』的一員。」而這正是台灣長期一貫努力的成果 — 堅守民主、強化透明、捍衛主權，才換來國際社會的戰略信任。

反觀中國，一再違反協議、霸凌台灣、操控市場，才會被列為高風險來源，關稅一層比一層高。如此對比，彰顯台灣絕非「談判失敗」，正因台灣不是中國，所以不必跟著中國一起被美國關稅懲罰。

國民黨卻反其道而行，不但沒慶幸台灣被區隔出來，居然想讓台灣貼近中國、被貼上「中共貨」標籤，難道他們希望台灣也來個五十五%懲罰性關稅，這才叫作「統一有成」嗎？這種邏輯，無異是內線叛國，是要用經濟手段摧毀台灣出口產業的未來。

正常的政黨，在全球民主聯盟面前，應該堅定站穩台灣立場，推動產業升級、強化貿易彈性，甚至爭取未來與美國簽署FTA或進入印太經濟架構（IPEF）；而不是在關鍵時刻扯後腿，唱衰自己的國家，唱好敵人的制度。

今天，台灣的二十%，不是失敗，而是對中國劃清界線的證明；反倒是中國國民黨人，才是拉不下臉來脫離中國陰影的失敗者。

當國家面對考驗時，正是讓台灣人民看清楚的時候：誰在守護台灣、打拼未來；誰又在扮演中國在地協力廠、出賣我們的主權與信任。

（作者是自由評論人）

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