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自由廣場》台灣從烏克蘭戰場學到三件事

2025/08/01 05:30

◎ 廖明輝

美國陸軍退役上將、前中情局局長大衛·裴卓斯，日前受美國智庫哈德遜研究所邀請座談，討論台灣能從烏克蘭戰場學到的寶貴經驗。身為烏克蘭戰爭密切觀察者，裴卓斯指出，這場戰爭對全球軍事戰略的深遠影響，尤其是在亞太地區，中國也在密切觀察烏克蘭戰局發展並從中吸取經驗。因此，台灣更應從烏克蘭戰場中汲取教訓並早做準備。

首先，威懾力絕對不能失敗。烏克蘭戰爭會爆發，重要關鍵就是威懾失敗。烏克蘭戰前準備不足，國際社會未及時供應充分軍事支援，導致普丁以為他能快速達成戰略目標，進而發動入侵。台灣應從中領悟，威懾不只是軍事能力展示，更涉及明確防衛決心與堅定國際合作支持。台灣須建構清晰傳達抵抗決心的防禦體系，並與盟友建立更深厚防衛合作，以確保威懾能有效阻止潛在侵略。

其次，台灣必須加速軍事現代化與無人系統布局。烏克蘭戰爭顯示，未來戰爭將以大量無人系統主導，從偵察、攻擊到後勤保障，無人化與自動化將成為關鍵。烏克蘭在這方面的創新值得台灣學習，例如以無人機精準打擊俄軍裝甲車、海上無人系統擊沉敵艦，用智慧無人機精準攻擊敵方重要設施。台灣應大規模投資無人系統，積極探索演算法驅動的自主防禦科技，以應對未來可能衝突。

最後，台灣必須強化整體社會韌性及戰備儲備。台灣是海島，一旦衝突爆發，外部支援及時性及可行性將受極大限制。如何有效儲備戰略物資、提升關鍵基礎設施防護及能源供應多元化，是台灣必須面對的課題。烏克蘭透過強化基礎設施防禦，預置大量戰略資源及建立堅實社會後勤網絡，成功確保防禦行動持續性。台灣應全面提升能源韌性，並廣泛盤點地下防禦設施，思考如何應對台海衝突可能出現的能源供應中斷與物資短缺。

台灣唯有深入理解烏克蘭戰場經驗，迅速將這些教訓付諸實踐，才能在複雜安全環境中確保自身防禦穩固。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

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