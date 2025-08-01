自由廣場》悲劇與「切西瓜」的駕駛習慣 從北市死亡車禍 談左轉的宿命

◎ 周二銘

七月十日的台北市北投區，一位老婦在斑馬線上走不到十步，便被左轉小貨車撞死。不到十天的七月十九日，走在台北市中正區斑馬線上的乳科名醫周佳正，也遭左轉公車撞擊而死。兩次都發生在人行道上，肇事車都是左轉。

悲劇一次又一次，不禁要問：究竟哪個環節出了問題？我們遺漏了什麼早就該知道的事？

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根據美國交通部資料，左轉車發生事故的機率是右轉車的一八．五倍。UPS（聯合包裹服務公司）十多年前就透過演算法，將左轉比例壓低至十%以下，從而大幅降低車禍發生率，還帶來燃油與時間的節省效益。在無法完全避免左轉之下，有沒有一種路徑，能夠盡可能降低左轉時時人車事故風險？

多數人直覺認為，左轉事故源於駕駛人不夠注意或未減速慢行。但真相比這更複雜。許多駕駛在左轉時，習慣於尚未進入路口中心點，就提前向左偏轉車頭，以斜切路徑方式左轉，俗稱「切西瓜」。此時，駕駛必須在最後的極短距離內完成左轉，但因車輛與人行道呈斜角相交，而行人是從駕駛視角左後方切入，極難被察覺。且行人多專注於前方車流，不易察覺從右後方切來的車輛動向。

A柱是汽車擋風玻璃左右兩側的結構支撐柱，其位置與寬度設計，會形成固定的視覺死角。一旦駕駛尚未駛入路口中心就提前轉彎時，死角區域會更早與人行道重疊。行人若恰巧位在這個遮蔽區內，駕駛就看不到對方。但因行人的視野開闊無礙，行人很自然以為駕駛看得到自己。

但A柱遮擋區並非固定不動，它隨著車輛移動與方向變化而不斷位移。即使駕駛環顧左右，也可能在左轉動作中，失去對某一區域的掌握，而導致誤判或延遲反應。

很多駕駛在事故後回憶「行人突然衝出來」，其實行人並非突然出現，而是整個人正好處在移動中的A柱遮擋區內，直到車輛角度改變、視線移動後才被駕駛看見。相對的，行人也往往納悶「那車為何要來撞我」。這是A柱迷失的錯覺與行人的誤判，而代價極為殘酷。

如果車輛在穿越十字路口中心點後才開始左轉，車頭自然會很快與人行道垂直。這樣的行徑不僅讓駕駛在穿越過程保有最佳視野，也讓行人更容易辨識來車意圖，大大降低誤判與碰撞風險。這條路徑不須科技創新，也不難執行，其實它只是一條被大家忽視的交通法規。《道路交通安全規則》第一○二條明文規定：「左轉彎時，應行至『交岔路口中心處』左轉，且不得占用來車道以搶先左轉。」

這是明確的安全底線，而非駕駛風格問題。稍為前進幾公尺、減速一兩秒，「先直行，再左轉」就是避免悲劇的關鍵，這觀念迄今未落實成為台灣的駕駛文化。多數人不理解「我有注意看」與「真的能看見」之間的差距。我們需要的，不只是一次綠燈下的正確反應，而是對左轉風險的正確認識與再教育。

（作者是前台師大資訊教育副教授、美國南加大電機工程博士、美國NASA研究員、九五年資訊人才獎獲獎人）

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