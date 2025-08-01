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自由廣場》【李筱峰專欄】 有意識與無意識的選票

2025/08/01 05:30

約五十年前，「黨外」民主運動正透過有限的選舉而蓬勃發展，當時我還是大學生，常去聆聽黨外的政見會，每一場都人山人海。當時黨外的主張，包括解除戒嚴、停止一黨專政、開放黨禁及報禁、國會全面改選，軍隊國家化、司法獨立、言論自由…，每一項訴求都深深打動聽眾。其中有一場是一九七二年康寧祥在萬華車站前的演講，突然傾盆大雨，民眾淋雨不散，雨水與淚水齊下！

國民黨候選人則幾乎無人辦政見會。當時流行一句話「國民黨贏兩票」，哪兩票？買票和作票。

我當時深感兩群選民差異極大，同樣一人一票，意義迥然不同。於是在自立晚報發表〈論選票的代表性〉，提出「有意識選票」與「無意識選票」的觀念。我說「一個沒有相當的政治意識與認識的人，雖然他也投下所謂『神聖的一票』，但較之於一個政治意識强烈的人所投下的一票，其意義是不能同日而語的。前者我稱之為『無意識選票』；後者則稱之為『有意識選票』」。

我當時只是大學生，論述能力有限，現在應該再這樣補充「有意識選票」是政見取向、理念取向；「無意識選票」則為利益取向（如賄選的金錢、味素、電子鍋），或關係取向（如里長、親友請託）等。

事隔半世紀的今天，「有意識選票」與「無意識選票」的區別是否仍明顯存在？當然。有兩項指標可觀察：一、大罷免有一百三十萬人親筆完成二階連署書，而藍營卻要抄死人名單偽造連署，偽造率逾九十%，形成三十一：○：二、這次大罷免活動，以最後一場雙方造勢相較，罷團活動的參與者都是自動前來，大雨滂沱仍不散；反罷一方則多靠組織動員，晚會中途就有很多人上遊覽車回家了。雙方動機強弱明顯對比。

投票結果，反罷的一方贏了。但長期觀察投票行為的人可以發現，大罷免這一方的「有意識選票」比較多。

我問過這次投「不同意罷免」的許多選民，對於罷團提出的罷免理由知道多少？很多人答不出來。我再問他們希望全國普發一萬元嗎？大部分都很期待，有人甚至抱怨民進黨擋一萬元。至於高層次的國家主權、國安危機，都非他們所關切。問他們，全面封殺大法官提名人選，再藉由修改憲法判決門檻癱瘓憲法法庭，你知道嗎？直接修改《財政收支劃分法》砍掉中央政府三千多億財源、透過大砍業務費讓各機關業務停擺，你知道嗎？都不知道！

這次的投票出現不少話術和騙術，最後祭出一招騙術可說是變相賄選，就是通過全國每人發放一萬元。不得了，一家五口忽然能入帳五萬，不賺白不賺，國家前途管他的！這些貪財愚民不知這是騙人的假議題，因為立法院根本無權增編預算，那是違憲的。但這假議題竟然讓愛錢的愚民眼睛一亮，於是「不同意」票就投下去了！

第一波罷免投票已成定局，黑格爾說「凡發生的，皆是合理的。」他認為即使看似無意義或糟糕的事，也都是在整個歷史過程中有其必然存在的合理性。此觀點可以幫助人們理解世界和自己的處境，並在困境中找到希望和意義。中國思想家王夫之也說：「人慾之各得，即天理之大同」。

我無意苛責為現實而只看短利的選民，況且這是一般民主國家選民的常態。只是，我期待同胞體會，我們的國家主權與民主自由正遭受威脅，若不出手阻止，最終也會損及你的利益。

（作者李筱峰為台北教育大學名譽教授）

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