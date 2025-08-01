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自由廣場》加諸賴清德和罷團 王世堅一次送出兩頂帽子

2025/08/01 05:30

◎ 蔡敏雄

七二六罷免投票挫敗，王世堅在黨內對大罷免的檢討中，將「千金之子，不死於市」套在黨主席賴清德總統的頭上，又主張八二三的罷免案應該撤案。

但「千金之子，不死於市」源於中國古代的封建思想，是指富貴人家、坐擁財富的子弟，即使殺人犯罪，也有錢可以免除死刑。王世堅用這八個字形容賴清德，可說是不倫不類。之前韓國瑜藉「人中呂布」暗諷黃國昌，王世堅這番比喻，又是何用意？

賴清德是「礦工之子」，豈會以權貴自恃而置身事外，又豈有何權力叫罷團撤回案子？是要怎麼個撤法？如今賴總統已為七二六挫敗而道歉，且聲明八二三罷免將繼續與公民並肩同行，要展現「自反而縮，雖千萬人吾往矣」的精神，讓台灣繼續堅定向前走，讓民主不被擊倒！

前總統小英前天出席活動也說，她要謝謝在街頭努力的志工，所有飛回台灣投票的朋友，「我們都ㄧ起上了ㄧ堂最實用的公民課」，反觀民進黨立委王世堅不但說出「千金之子」，居然還說國家命運和未來不該輕率地被ㄧ場運動所犧牲，關於八二三罷免投票，王世堅還要賴清德以國家領導人身分，就算得罪罷團也要拜託罷團領銜人撤回案子，這也是不倫不類、顛倒因果、殘害忠良，而且是一石兩鳥。

王世堅不感謝罷團志工的努力，反暗指他們破壞國家團結、撕裂社會。事實是藍白立委毀憲亂政、亂凍刪預算、癱瘓政府，才是呼應對岸的行徑。為了國會正常化、為了反共救台灣，公民團體自動自發行使罷免權，自我犧牲、流汗出力，不求官職、不為名利，面對恐嚇、承受暴力，都是出於爭公道護天理，罷團何罪之有？罷團為愛這個小小多山的國家奮鬥，何須對他們亂扣「犧牲國家命運和未來」的沉重帽子？

（作者是同愛小兒科內科診所醫師）

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