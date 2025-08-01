自由廣場》 從726信心危機 到823浴火重生

◎ 劉希文

七二六投票呈現斷崖式挫敗，從三十一：○熱烈自信，一夕慘跌成○：二十四的驚愕，於是對八二三投票產生信心危機。針對綠營基本盤開不出來，則對民進黨一片究責，指黨動員不力。於是祕書長下台，中常會上，王世堅甚至主張請罷團將八二三罷免撤案，而黨主席賴清德已指示八二三全黨公職全力與公民團體合作，但此宣示性說法，尚未見有新的戰略戰術迎戰八二三。敗戰時，指揮所須有足夠新做法，否則部隊會沒信心。

然而，七二六大罷免，民進黨真的動員不力嗎？其實黨公職很賣力，沈伯洋、王義川、簡舒培、吳崢…都賣力參與，有目共睹。民進黨定位自己是公民團體的側翼，而非全面應戰藍綠對決。其實公民團體與民進黨的關係是第一次嘗試，也是台灣罷免第一次採用「反共」為主軸，雙方都覺得需要彼此，只是如何需要，卻模糊未明。因公民團體涵括了台派、中華民國派、正藍軍、無黨籍，光譜頗廣，考慮到不同族群的感受，難以定調是否適合讓民進黨主導，這點民進黨可說有幾分非戰之罪。

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凡是嘗試，必經摸索才會成熟，就像新婚夫妻經營家庭，須經彼此磨合，畢竟有誰是一開始就會的？所幸罷團與民進黨雙方學習迅速，關於彼此合作的定位，七二六投票後罷團體會到，想要開出立委選舉的票，就須有民進黨打總統選戰的規模；綠營則從一階二階過程看到，罷團的精彩創意演出，絕非民進黨能辦得到；也看到高度政治敏感的現實面，「普發一萬」強烈影響投票行為，行政院為它而陷入優柔寡斷；回應認知作戰，綠營必須強力且迅速回應，這方面的能力很有待加強，可借助公民團體網路發圖卡的回應能力。罷團的情緒調適很強，七二六哭過一晚，第二天就滿血復活在河道上彼此打氣，重新站上八二三選區的街道。行政院也決定普發一萬的議題不覆議了。雙方都調適得很快，願八二三浴火重生。（作者是台中的教師）

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