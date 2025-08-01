自由廣場》726的警鐘 應成為823的號角

◎ 蘇勳璧

七二六這一天，許多民眾感到灰心，藍白政黨趁勢宣稱「民意已回應」，民進黨立委王世堅甚至用戲謔語言批評罷免行動，還鼓吹撤案。但我們主張：七二六失敗不應是八二三罷免行動的終點，而應是檢討、修正、強化動員策略後的轉捩點。

七二六重挫，不代表民意不存在，而是戰略失誤與資訊落差。部分罷免區域缺乏組織動員網絡，對目標立委的失職行為缺乏有效揭露與宣傳，導致不少選民不知「為何而罷」、「立委做錯了什麼」。並非民意不支持，而是人民的「表達能力受限」。

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經過七二六後，罷免團體已學會如何運用社群平台、在地組織串聯、監票與催票技巧，這些經驗可全面應用於八二三行動，減少犯錯。八二三罷免行動可更聚焦對象，並更具明確事證的指出：訴求的並非政黨更替，而是要讓立委「對選區有交代」、「對失職負責」、「對暴力與程序瑕疵行為認錯」。這種力量，正是民主社會最重要的基礎。罷免不是政黨與政黨的鬥爭，而是人民與民意代表之間的權責互動。

七二六失敗，立委譏笑人民行使罷免權，我們若因而退縮，等同默認「立委可恣意違背民意」而不必負責任，這將使民主體制向後倒退。若挫敗就撤案，未來任何社會議題也將失去群眾動員的意義，何況法律上也沒有所謂撤案。

即使八二三投票未跨越門檻，也不能視為「又一次失敗」。因為在行動的過程，人民透過一次次的街頭宣傳、社群動員、政策辯論，無形中進行一場公民素養的集體提升。對於下次選舉、下一輪問責行動，都將留下寶貴能量與基礎。如同罷免志工所說「我們並不是因為有信心才開始做這件事，而是因為知道不做會後悔，才堅持走下去。」

七二六雖未達成任務，但它留下的不是失望，而是反思與重整。民主火炬不因一時挫敗而熄滅。這是一場長期戰爭，我們不只需要激情，更需要堅守民主紀律的決心和國家認同。讓我們再試一次，做對這次。

（作者是中台灣教授協會常務理事）

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