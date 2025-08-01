晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》726的警鐘 應成為823的號角

2025/08/01 05:30

◎ 蘇勳璧

七二六這一天，許多民眾感到灰心，藍白政黨趁勢宣稱「民意已回應」，民進黨立委王世堅甚至用戲謔語言批評罷免行動，還鼓吹撤案。但我們主張：七二六失敗不應是八二三罷免行動的終點，而應是檢討、修正、強化動員策略後的轉捩點。

七二六重挫，不代表民意不存在，而是戰略失誤與資訊落差。部分罷免區域缺乏組織動員網絡，對目標立委的失職行為缺乏有效揭露與宣傳，導致不少選民不知「為何而罷」、「立委做錯了什麼」。並非民意不支持，而是人民的「表達能力受限」。

經過七二六後，罷免團體已學會如何運用社群平台、在地組織串聯、監票與催票技巧，這些經驗可全面應用於八二三行動，減少犯錯。八二三罷免行動可更聚焦對象，並更具明確事證的指出：訴求的並非政黨更替，而是要讓立委「對選區有交代」、「對失職負責」、「對暴力與程序瑕疵行為認錯」。這種力量，正是民主社會最重要的基礎。罷免不是政黨與政黨的鬥爭，而是人民與民意代表之間的權責互動。

七二六失敗，立委譏笑人民行使罷免權，我們若因而退縮，等同默認「立委可恣意違背民意」而不必負責任，這將使民主體制向後倒退。若挫敗就撤案，未來任何社會議題也將失去群眾動員的意義，何況法律上也沒有所謂撤案。

即使八二三投票未跨越門檻，也不能視為「又一次失敗」。因為在行動的過程，人民透過一次次的街頭宣傳、社群動員、政策辯論，無形中進行一場公民素養的集體提升。對於下次選舉、下一輪問責行動，都將留下寶貴能量與基礎。如同罷免志工所說「我們並不是因為有信心才開始做這件事，而是因為知道不做會後悔，才堅持走下去。」

七二六雖未達成任務，但它留下的不是失望，而是反思與重整。民主火炬不因一時挫敗而熄滅。這是一場長期戰爭，我們不只需要激情，更需要堅守民主紀律的決心和國家認同。讓我們再試一次，做對這次。

（作者是中台灣教授協會常務理事）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書