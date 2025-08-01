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社論》藍白還要再掀國會亂政嗎

2025/08/01 05:30

在野黨對執政黨固然強力監督，但更該力守合憲合法前提，進行良性政治競爭。（資料照）在野黨對執政黨固然強力監督，但更該力守合憲合法前提，進行良性政治競爭。（資料照）

首波大罷免投票結束，罷藍委雖告失敗，但公民運動風起雲湧，已使國民黨如坐針氈，為之震盪，並以大選的高規格傾力應付。然而，首波罷免之後，藍白故態復萌，未有反省，刻意忽視與貶抑許多民眾對其過去一年多毀憲亂政的反彈憤怒，持續政治鬥爭，還要在立法院發動譴責案對賴政府挾怨報復。在野黨至今昧於情勢，無法體察民意趨向，恐預示將掀起又一波國會亂行。國人除要關注藍白接下來動作，更要緊盯中國如何利用台灣內部策應力量，裡應外合，興風作亂。在大罷免之後，更要擴展公民運動的精神，共同捍衛我們珍愛的民主。

公民團體發起大罷免，從一階提議、二階連署，到三十一位罷藍委案成立。反觀藍營發動的罷綠委，卻是一路掛零。這三十一比○，一百多萬公民願意寫下個資，就是要罷掉藍委，說明民意真實取向。雖然，首波廿四件罷藍委案未成功，但數字會說話。在公民團體為主要推動者情況下，罷免同意票幾乎達到大選時的民進黨立委得票八十五％到九十五％之間。國民黨為迎戰大罷免，從上到下總動員，拉高至大選規格，投入的人力與財力，不在話下。然而，公民團體這邊沒有全國大選的催票，沒有政黨全面性的組織戰等加持下，仍然有包括王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、傅崐萁、鄭正鈐等七位立委同意罷免票突破二十五％的罷免門檻。民進黨為避免罷免行動演變為政黨對決，未凸顯角色。整個行動在這群多以政治素人為主導下，猶能爭取極其可觀的罷免票，公民展現的量能，已然震撼了藍白勢力。

從青鳥運動剛開始的鬆散，到罷免團體逐漸組織成形，這些自發民眾，來自百工百業。當中很多人並非傳統綠營選民，不乏曾支持國民黨，但他們願意在這些藍營優勢選區，頂住謾罵羞辱，或處於國民黨執政縣市，可能遭遇行政阻撓干預，依然站上街頭，包括努力收集連署，以及之後奮戰催票。義無反顧，何以致之？藍白挾立院席次多數，通過諸多破壞憲政秩序法案，領導藍委的黨團幹部，還與中共暗通款曲，阻礙賴政府施政。亂行引發的公民怒火，燒得國民黨坐立難安。經此大罷免之役，藍白應捫心自問，是要繼續亂政，甚至變本加厲，如某位藍委用江湖口吻說：「要討回來！」還是正視日益蓬勃的公民聲音，檢討改造，包括撤換「不忠誠反對黨黨團幹部」，揚棄國會惡鬥，加強問政品質。在野黨對執政黨固然強力監督，但更該力守合憲合法前提，進行良性政治競爭。

國民黨主席朱立倫在罷免投票後記者會上未能反躬自省，還在指控賴清德總統獨裁。這不是與社會對話，而是拒絕自我檢視。在這罷免過程，最不具資格要求執政者道歉的，就是做賊喊捉賊的人。國民黨人逃過首波罷免，就以為能用高姿態發言。藍白甚至磨刀霍霍，準備在立法院通過提案譴責行政院長卓榮泰等人。沒有深自檢討，蔑視公民力量，升高朝野對立，也預示將更肆無忌憚。至於民進黨，面對首波罷免結果，國會朝小野大結構未變，賴清德在第一時間感謝公民的力量，還肯定已更加確立反共護台的國家方向，更加凝聚反共護台的公民力量。前總統蔡英文也說，我們這一代，面對的是如何透過擴大公民參與，讓人民的聲音，成為民主最關鍵的一部分。賴與蔡，都已看到這次人民自主參與的民主行動，是推動台灣民主前進一大步。藍白則選擇自我蒙蔽，置若罔聞。

從藍白在罷免投票後的言行看，未來國會或政局恐難有寧日，賴政府施政也會受到更多掣肘。此外，在大罷免前後，不斷利用各種認知作戰出手相助國民黨的中共政權，勢必會更操弄台灣內部政局紛亂，以及國會朝小野大等平台，鋪設紅色勢力滲進台灣。未來，我們除了要密切關注藍白還可能拋出的毀憲亂政議案，加以揭露與批判。還要特別留意在野立委是否會伸手國安法案，特別是針對蔡政府時期各項強化韌性的國安法制作為，加以放寬，為中國滲透台灣大開方便之門。另外，也可能修法縮短中配取得台灣身分的年限，乃至放寬其任公職等規定。並繼續通過增加財政支出的各種討好式法案，削弱中央的財權與分配能量，達到實質弱化賴政府的施政，甚至衝擊提升國防力量準備。民主，必然是不斷奮戰的歷程；在大罷免之後，一波一波的民主考驗，正迎戰著護台派的我們。

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