社論》紅蛙溫水煮「青蛙國」

「不太平洋」週邊，有一個「青蛙國」，鄰近有一個「紅蛙國」。青蛙愛好和平，愛好到迷信的地步，它希望跟紅蛙和平共處。無奈，紅蛙想的跟青蛙不一樣，和平不是它的主題。「紅蛙國」很大，「青蛙國」很小，紅蛙地大物博意猶未盡，還想不斷開疆闢土，「不太平洋」很多的「海蛙國」，紅蛙也都垂涎欲滴、躍躍欲試，那是建立新時代全球帝國之必要。歷任紅蛙國王都立志，一定要解放「青蛙國」，後來換上笑臉攻勢，言必稱和平統一，但是更厲聲警告不排除武力統一、統一才有和平，如果「青蛙國」敬酒不吃就得吃罰酒。「青蛙國」很倒楣，因為它是紅蛙全球霸業的第一塊拼圖。

很久很久以前，「青蛙國」由國王統治，當時勇氣大到夜郎自大，整軍經武要攻打「紅蛙國」。夢想遲遲沒有實現，兩代的國王就生理終止了。接著，「青蛙國」民主化，但青蛙團結一心的感情卻開始變化、分化。起初，有的自認是青蛙，有的自認是藍蛙，後來又出現白蛙，各自宣稱擁有與眾不同的DNA。有趣的是，從「紅蛙國」的角度來看，五顏六色的「青蛙國」都是「青」蛙，因為它認為在蛙的世界裡，非紅即青。而且，「青蛙國」腔調不一的蛙鳴，紅蛙聽來卻全然一樣。因為，紅蛙只聽得懂紅蛙的語言，其他語言都聽不懂，所以也就沒有差別。

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上個世紀，拜蛙類全球化之賜，「紅蛙國」從一窮二白大國崛起，併吞「青蛙國」的胃口大開。「不太平洋」的大大小小「海蛙國」，一再以聲明與行動嚇阻紅蛙訴諸非和平手段，從而破壞區域和平穩定，特別是「不太平洋」另一邊的「米蛙國」。歷史上，紅蛙、米蛙曾經簽了協議，關於「青蛙國」部分，留下模糊空間，當時各說各話，至今各執一詞。「米蛙國」，不同的元首有不同的措辭，但都宣稱是一樣的戰略模糊。反觀「紅蛙國」，每一代領導講的千篇一律，每個老王卻自誇善意遠勝以往。「青蛙國」，則不同蛙黨執政，視紅蛙為敵為友的都有。因此，「青蛙國」本身有點分裂症，有的很像紅蛙同路人，有的被紅蛙恨之入骨。

面對「青蛙國」內的分歧，面對「不太平洋」眾蛙國的複雜性，「紅蛙國」逐漸發展出一種沒有煙硝的策略：不動武地使用武力（灰色武力臨近恫嚇），再加上，策反青蛙對付青蛙（深度介入操弄民主），以圖從內部摧毀「青蛙國」，有朝一日某場選舉，與紅蛙同路者完全執政，便大有機會和平、民主地融合「青蛙國」。「烏蛙國」的東部，一大片地方公投加入「俄蛙國」，小小的「青蛙國」也可比照辦理。先前，就有藍蛙說，一旦紅蛙攻打過來，她會直接跟紅蛙談判，保護轄區內蛙民的安全。投降二字，呼之欲出。其他藍蛙的政治地盤，搞不好也在做類似的盤算吧。在不同思維取向下，「青蛙國」眾聲喧嘩，令「不太平洋」眾蛙國聽得霧煞煞。

最近的投票，紅蛙同路者佔了上風，「捍衛青蛙國者」受挫。這樣的情勢若沒有改變，「紅蛙國」之於「青蛙國」，或許武力攻打這一招，幾可備而不用甚至用不著。因為，「青蛙國」的民主，對本國的保護作用，口頭勝於制度與行動，保護力、免疫力皆感不足。「溫水煮青蛙」，堪稱是最廉價的方式。溫水煮青蛙的「溫」其實是動詞，慢慢給水加熱的意思，讓青蛙在過程中失去知覺、警覺。關於溫水煮青蛙，有兩種科學實驗報告，一是把青蛙放入冷水慢慢加熱，它無法察覺危險最後死了，二是把青蛙放入冷水慢慢加熱，它會在水變高溫之前逃命。目前，紅蛙對「青蛙國」加熱，溫度持續上升，不知道有多少青蛙有感、無感。甚至有對紅蛙溫水煮「青蛙國」之警告，誤以為溫水的「溫」是形容詞。溫溫的水好舒服，有什麼好害怕！

把陷阱當安樂窩的迷幻幸福感，可能錯失保命的黃金時間，屆時想跳也跳不出來了。「香蛙國」，便是悲慘的故事。原本輕信，紅蛙溫水煮香蛙，至少可以蛙照跑、蛙照跳五十年，如今連哇哇叫也不行了。多年前，「香蛙國」羊入虎口，「青蛙國」唇亡齒寒，好一段時期，嚴防紅蛙頗有共識。然而，隨著光陰流逝，藍蛙、白蛙甚至也有青蛙，逐漸淡忘香蛙悲劇，陶醉於紅蛙倡議的血濃於水一家親、蛙類命運共同體，而漠視「紅蛙國」照三餐侵門踏戶。於是乎，紅蛙煮「青蛙國」的水溫更熱了，大驚小怪哇哇叫的反而少了些。「不太平洋」眾多「海蛙國」，因此納悶「青蛙國」想當海蛙同類或紅蛙同類？

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