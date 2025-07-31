晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》紅蛙溫水煮「青蛙國」

2025/07/31 05:30

「不太平洋」週邊，有一個「青蛙國」，鄰近有一個「紅蛙國」。青蛙愛好和平，愛好到迷信的地步，它希望跟紅蛙和平共處。無奈，紅蛙想的跟青蛙不一樣，和平不是它的主題。「紅蛙國」很大，「青蛙國」很小，紅蛙地大物博意猶未盡，還想不斷開疆闢土，「不太平洋」很多的「海蛙國」，紅蛙也都垂涎欲滴、躍躍欲試，那是建立新時代全球帝國之必要。歷任紅蛙國王都立志，一定要解放「青蛙國」，後來換上笑臉攻勢，言必稱和平統一，但是更厲聲警告不排除武力統一、統一才有和平，如果「青蛙國」敬酒不吃就得吃罰酒。「青蛙國」很倒楣，因為它是紅蛙全球霸業的第一塊拼圖。

很久很久以前，「青蛙國」由國王統治，當時勇氣大到夜郎自大，整軍經武要攻打「紅蛙國」。夢想遲遲沒有實現，兩代的國王就生理終止了。接著，「青蛙國」民主化，但青蛙團結一心的感情卻開始變化、分化。起初，有的自認是青蛙，有的自認是藍蛙，後來又出現白蛙，各自宣稱擁有與眾不同的DNA。有趣的是，從「紅蛙國」的角度來看，五顏六色的「青蛙國」都是「青」蛙，因為它認為在蛙的世界裡，非紅即青。而且，「青蛙國」腔調不一的蛙鳴，紅蛙聽來卻全然一樣。因為，紅蛙只聽得懂紅蛙的語言，其他語言都聽不懂，所以也就沒有差別。

上個世紀，拜蛙類全球化之賜，「紅蛙國」從一窮二白大國崛起，併吞「青蛙國」的胃口大開。「不太平洋」的大大小小「海蛙國」，一再以聲明與行動嚇阻紅蛙訴諸非和平手段，從而破壞區域和平穩定，特別是「不太平洋」另一邊的「米蛙國」。歷史上，紅蛙、米蛙曾經簽了協議，關於「青蛙國」部分，留下模糊空間，當時各說各話，至今各執一詞。「米蛙國」，不同的元首有不同的措辭，但都宣稱是一樣的戰略模糊。反觀「紅蛙國」，每一代領導講的千篇一律，每個老王卻自誇善意遠勝以往。「青蛙國」，則不同蛙黨執政，視紅蛙為敵為友的都有。因此，「青蛙國」本身有點分裂症，有的很像紅蛙同路人，有的被紅蛙恨之入骨。

面對「青蛙國」內的分歧，面對「不太平洋」眾蛙國的複雜性，「紅蛙國」逐漸發展出一種沒有煙硝的策略：不動武地使用武力（灰色武力臨近恫嚇），再加上，策反青蛙對付青蛙（深度介入操弄民主），以圖從內部摧毀「青蛙國」，有朝一日某場選舉，與紅蛙同路者完全執政，便大有機會和平、民主地融合「青蛙國」。「烏蛙國」的東部，一大片地方公投加入「俄蛙國」，小小的「青蛙國」也可比照辦理。先前，就有藍蛙說，一旦紅蛙攻打過來，她會直接跟紅蛙談判，保護轄區內蛙民的安全。投降二字，呼之欲出。其他藍蛙的政治地盤，搞不好也在做類似的盤算吧。在不同思維取向下，「青蛙國」眾聲喧嘩，令「不太平洋」眾蛙國聽得霧煞煞。

最近的投票，紅蛙同路者佔了上風，「捍衛青蛙國者」受挫。這樣的情勢若沒有改變，「紅蛙國」之於「青蛙國」，或許武力攻打這一招，幾可備而不用甚至用不著。因為，「青蛙國」的民主，對本國的保護作用，口頭勝於制度與行動，保護力、免疫力皆感不足。「溫水煮青蛙」，堪稱是最廉價的方式。溫水煮青蛙的「溫」其實是動詞，慢慢給水加熱的意思，讓青蛙在過程中失去知覺、警覺。關於溫水煮青蛙，有兩種科學實驗報告，一是把青蛙放入冷水慢慢加熱，它無法察覺危險最後死了，二是把青蛙放入冷水慢慢加熱，它會在水變高溫之前逃命。目前，紅蛙對「青蛙國」加熱，溫度持續上升，不知道有多少青蛙有感、無感。甚至有對紅蛙溫水煮「青蛙國」之警告，誤以為溫水的「溫」是形容詞。溫溫的水好舒服，有什麼好害怕！

把陷阱當安樂窩的迷幻幸福感，可能錯失保命的黃金時間，屆時想跳也跳不出來了。「香蛙國」，便是悲慘的故事。原本輕信，紅蛙溫水煮香蛙，至少可以蛙照跑、蛙照跳五十年，如今連哇哇叫也不行了。多年前，「香蛙國」羊入虎口，「青蛙國」唇亡齒寒，好一段時期，嚴防紅蛙頗有共識。然而，隨著光陰流逝，藍蛙、白蛙甚至也有青蛙，逐漸淡忘香蛙悲劇，陶醉於紅蛙倡議的血濃於水一家親、蛙類命運共同體，而漠視「紅蛙國」照三餐侵門踏戶。於是乎，紅蛙煮「青蛙國」的水溫更熱了，大驚小怪哇哇叫的反而少了些。「不太平洋」眾多「海蛙國」，因此納悶「青蛙國」想當海蛙同類或紅蛙同類？

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書