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新聞線上》大罷免被完封的啟示

2025/07/31 05:30

（資料照）（資料照）

記者陳杉榮

七二六第一波大罷免廿四藍委「被完封」，罷團淚灑街頭，無不痛心疾首，難道台灣人看不到傅崐萁和黃國昌在立法院毀憲亂政？抗中保台錯了嗎？反共護台有錯嗎？事實上，大罷免並沒有大失敗，傅崐萁等七毀憲亂政藍委的罷免票都超過四分之一門檻，這是給國民黨一個警告，只不過天時、地利、人和均不利於罷免方，大罷免並未大成功。

就天時來說，台灣外有美台關稅談判未解，內有雲嘉南地區風災水災持續，談判解方在哪裡？關稅答案在何處？產業界著急，股民們觀望，國民黨還拿普發一萬元騙票，卓榮泰既說違憲，又說是否舉債千億發放內心交戰，這不就是未戰先敗！雲嘉南風災水災，掀掉數萬戶居民屋頂，短期無法修復，罷前藍營透過短片傳播，政府執政效率何在？一直等到廿九日行政院才成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，顯見行政院的效能出現嚴重問題。

其次，總和地利和人和來說，高雄市長韓國瑜罷免案是成功案例，「罷韓」大成功，關鍵在於這位空降高雄的市長當選人背棄選民契約，空話一大堆，市政無作為，靠著韓粉激情的「韓流」狂熱，宣布參選總統，不僅攪亂二○一九年國民黨的總統初選，得罪黨內大頭，更導致二○二○年總統和立委大選國民黨雙重潰敗。罷韓四君子發動罷免，在地的高雄人要罷他，民進黨的人要罷他，國民黨的人要罷他，韓國瑜當然就高票被罷了！

反觀立委大罷免，雖肇因於藍委充當傅崐萁毀憲亂政的表決部隊，但他們並未背棄選民契約，為了迎戰大罷免，更賣力經營基層，占有地利優勢；何況罷免方並未出現強有力的取代人選，選民沒有選擇對象，加上國民黨總動員，民眾黨當大側翼，當然挺住挑戰。罷團要問的是，為何連一席也罷不掉？朱立倫帶領的國民黨死人連署偽造文書從未檢討道歉，柯文哲貪污腐敗為何黃國昌還可以帶領小草衝撞大聲？顯見民進黨的執政出現重大問題，「討厭民進黨綠色執政」的人多過於「討厭國民黨毀憲亂政」者。

罷後各界檢討民進黨的指教有很多，民進黨出面檢討自己的卻很少，這個偉大的執政黨要怎麼檢討，不偏勞台灣人了。倒是有個例子值得參考，二○一八年縣市長選舉民進黨大敗，蔡英文總統下鄉到各縣市，支持者劈頭就是痛罵和批評，她被罵到臭頭。當時沒有鞏固領導中心的口號，沒有派系決議支持的虛偽，最後蔡英文走過來了。執政黨最不需要的就是一言堂，最需要的就是擴大社會基礎。如果一個執政黨只有一言堂，那麼離在野就不遠了！

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