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自由廣場》社維法究辦網友 正當性不足

2025/07/31 05:30

◎ 葉昱呈

網路流傳「台中市普發四萬元」圖卡，台中市政府報警後，轉發者遭警方以《社會秩序維護法》第六十三條第一項第五款究辦，但筆者認為此舉正當性不足。

該款法條規定，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰。所稱「謠言」是指無事實根據而憑空捏造，另依目前法院見解，「足以影響公共安寧」應以使社會公眾聽聞後心生「畏怖」或「恐慌」，而非只要散布不實內容，就構成違法要件。

仔細查看流傳之圖卡，內容有「台中市超徵一二○億，學者『促』還富於民」之文字，依教育部重編國語辭典修訂本之釋義，「促」意指「催迫」，換言之，就是因為尚未宣布普發四萬元，所以才要敦促中市府普發現金，還稅於民。試問何錯之有？又與造謠何干？

何況，網友看到圖卡後，並無造成心生「畏怖」或「恐慌」之情狀，反而不乏興奮或期待，甚至在網路留言「讓台中市民人人都有感，感受盧媽媽對台中人民的愛」、「苦民所苦，四萬好補」。

綜上所述，該張圖卡並未違反《社會秩序維護法》相關規定。盧秀燕針對圖卡報警，使網友遭警究辦，難道是要營造寒蟬效應，限制台中市民的言論自由？

（作者是公務員）

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