自由廣場》貿易逆差第六大國的兩難 台灣最終關稅的影響關鍵

◎ 林文寶

台灣在談判中面臨的最大壓力，源於持續擴大的對美貿易順差。數據顯示，台灣對美貿易順差在二○二四年大幅增長五十四．一%，創下歷史新高，使台灣躍升為美國第六大貿易逆差國。此數據成為美方採取強硬立場、要求台灣做出實質讓步的主要理據，也讓台灣在談判桌上處於相對被動的地位。

台灣最重要的談判籌碼，無疑是其在全球半導體供應鏈中的關鍵地位，部分半導體產品因此被列入豁免清單。然而，這是一把雙面刃。據統計，台灣約有七十六%的對美出口產品被美方視為「國安敏感產品」，涵蓋機械、電機電子設備等。這雖凸顯台灣的重要性，卻也使其成為川普「美國製造」政策下，最希望將產能移回美國本土的目標，為談判增添了不確定性與風險。

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台美談判的癥結點主要集中在三個高度敏感的領域：

一、農業與食安紅線：開放美豬、美牛等農產品進口，涉及台灣內部的食安疑慮與龐大政治壓力，是政府最難讓步的紅線。賴政府須在「爭取低關稅」與「維護國民健康」間取得平衡，任何讓步都可能引發社會抗爭，如同日本為保護稻米而堅守底線。

二、高關稅產品讓利：美方要求台灣調降汽車（十七．五%）與保健食品（三十%）等高關稅產品的稅率。若在此大幅讓步，將對台灣本土相關產業鏈造成巨大衝擊，甚至引發市場「大洗牌」。

三、WTO規範的連鎖效應：依世界貿易組織（WTO）的「最惠國待遇」原則，若台灣單獨為美國調降關稅，可能須一體適用於德、日、英等其他會員國，牽一髮動全身的後果，使決策更為錯綜複雜。

儘管挑戰重重，但「台美廿一世紀貿易倡議」的持續推動，顯示台灣願意與國際高標準接軌，有助於建立談判互信，或可成為爭取較佳條件的正面因素。

綜合專家觀點，台灣最終的對等關稅稅率最可能落在十五%至廿%的區間。十五%：可視為台灣談判的重大勝利，優於多數亞洲國家。廿%：屬於可接受範圍，但對出口產業已構成顯著壓力。廿%或更高：將被視為談判失利，對台灣出口競爭力造成嚴重打擊。

（作者是高師大事業經營系教授）

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