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自由廣場》一場全面性的民主比武

2025/07/31 05:30

◎ 王至劭

大罷免未成功，因素很多，每人普發一萬對一般民眾很有吸引力，且台灣人很好騙，很少人會去思考立法院有沒有權力做這種決議，更少人會思考國家有沒有這個經濟實力。民進黨能做的是努力施政，提高普羅大眾的生活水準，讓一般人不會看到一萬就「哈」成那個樣子。

現代政治是政黨對政黨，但這次大罷免是由各地公民團體就地自主發動，要盡量和民進黨保持距離，而民進黨又得顧及「當家不鬧事」原則，有其先天不利。

這是一場穿透力的戰爭，打開臉書，還有抖音、小紅書、西瓜視頻等等，中共聯合台灣特定人士，拼盡全力做認知作戰、思想滲透。民進黨執政八、九年來無能力，也不用心處理這些問題，完全無力反制，會繼續輸下去。

也須留意，不少在野黨民代到選區參加活動都會帶錢過去，政府應認真追查資金的最終來源。而里長迄今仍有不少旅遊金、福利金，宮廟、學校、機關到處都有不明資金來源，應該儘速查明這些錢是否來自「紅色資金鏈」，背後陰謀很大，民進黨不能不在意。

國民黨有些立委確實乖謬張狂、可惡值高，但仍宜施以「小罷免」，五至八席就好，集中火力，因罷免是終極武器，使用必須非常謹慎。大罷免的倡議者是柯建銘，但他以喬事出名，並不具備吸票能力。

為今之計，民政黨政府施政目標要明確，專心施政，促進人民生活。佔選票大多數的士農工商、販夫走卒，通常覺得「大罷免」和他們沒有直接關係。綠營常罵藍營親共反台，但綠營甚至府部及綠營要員身旁，也都有人牽涉共諜案，臥底的一定還有，務必嚴查嚴防。至於不分區立委，應該修法，一體適用罷免機制，才能約制言行。國會方面也要改革，尤其票票不等值問題要解決，至少要降低其嚴重性。

戰爭沒贏家，政府應在不損主權的前提下，維持兩岸和平氛圍，同時繼續全力做好備戰，備而不必戰。「大罷免」未必真的失敗，至少整個過程已讓國人認知「反共保台」的重要性。

（作者是台聯政策顧問 台灣教授協會會員）

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