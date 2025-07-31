自由廣場》普發一萬的威力消風 八二三投票展現新契機

◎ 邱炳進

約十天前，政治屬性親綠的兒子告訴我，這次大罷免一個也罷不掉。我訝異問他，為何這麼悲觀？他說，國民黨提出普發現金一萬元，將是超級大核彈。而行政院拒絕履行這個法案，指它違憲，親綠政論節目、群組不斷傳播：兩千三百五十億可以買多少艘船艦、蓋多少條捷運，可買多少架無人機。

綠營的反應都沒有錯，但從選舉角度，這在戰術的大錯。對中產階級，一萬元或許無感，但社會一般普羅大眾，仍有不少人為了繳貸款、繳保費、三餐或油電費而節衣縮食，一萬元現金對他們是有吸引力的，何況一家四口就有四萬，必定會心動，這是人性。

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反罷方針對這個議題火上加油，「票投不同意，一人一萬保權益」、「不同意罷免，保住一人一萬元」傳遍全國，越接近七二六，威力越強大，政院被逼得轉採模糊態度，但已來不及了。

這一萬元的威力，讓傅琨萁安然過關，讓童子賢的公開表態失去作用，葉霸老師的夙夜匪懈也撼動不了。台東縣的效應更明顯，去年立委選舉，綠營分裂，拱手讓給國民黨黃建賓，但黃只贏兩千多票，劉櫂豪、賴坤成得票合計將近五十七%，但七二六投票結果，不同意票竟比同意票多出一萬三千多票。同樣情形也發生在雲林縣，立委選舉蘇治芬只輸丁學忠三千多票，但罷免投票，不同意票竟比同意票多出近兩萬票。

民調普遍顯示，藍白兩黨的政黨支持度相加都輸民進黨，賴總統的信任度、支持度仍不差。可見藍白將罷免投票視為對賴總統或執政黨的信任投票的說法，並不客觀。至於國際媒體把投票結果，解讀成台灣人多數不反中、台灣人對中共耀武揚威無所謂，這雖未符真實，對台灣的國際處境卻很不利。

台灣人自認是中國人的比例，只有個位數，罷團主軸的「反共護台」獲得不少人認同，否則七二四的凱道晚會，傾盆大雨，仍有十萬人不退，更有不少人從世界各地返國投票，原因就是無法忍受舔共立委出賣我們小小多山的國家！

藍白立委必定繼續毀憲亂政，同島一命的台灣人沒有懷憂喪志的權利，目前藍營執政縣市尤其是台中市，正面對普發現金的迴力鏢而落居下風，普發一萬元的威力不再，八二三罷免投票獲得新契機！

（作者是教職退休）

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