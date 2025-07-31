晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》普發一萬的威力消風 八二三投票展現新契機

2025/07/31 05:30

◎ 邱炳進

約十天前，政治屬性親綠的兒子告訴我，這次大罷免一個也罷不掉。我訝異問他，為何這麼悲觀？他說，國民黨提出普發現金一萬元，將是超級大核彈。而行政院拒絕履行這個法案，指它違憲，親綠政論節目、群組不斷傳播：兩千三百五十億可以買多少艘船艦、蓋多少條捷運，可買多少架無人機。

綠營的反應都沒有錯，但從選舉角度，這在戰術的大錯。對中產階級，一萬元或許無感，但社會一般普羅大眾，仍有不少人為了繳貸款、繳保費、三餐或油電費而節衣縮食，一萬元現金對他們是有吸引力的，何況一家四口就有四萬，必定會心動，這是人性。

反罷方針對這個議題火上加油，「票投不同意，一人一萬保權益」、「不同意罷免，保住一人一萬元」傳遍全國，越接近七二六，威力越強大，政院被逼得轉採模糊態度，但已來不及了。

這一萬元的威力，讓傅琨萁安然過關，讓童子賢的公開表態失去作用，葉霸老師的夙夜匪懈也撼動不了。台東縣的效應更明顯，去年立委選舉，綠營分裂，拱手讓給國民黨黃建賓，但黃只贏兩千多票，劉櫂豪、賴坤成得票合計將近五十七%，但七二六投票結果，不同意票竟比同意票多出一萬三千多票。同樣情形也發生在雲林縣，立委選舉蘇治芬只輸丁學忠三千多票，但罷免投票，不同意票竟比同意票多出近兩萬票。

民調普遍顯示，藍白兩黨的政黨支持度相加都輸民進黨，賴總統的信任度、支持度仍不差。可見藍白將罷免投票視為對賴總統或執政黨的信任投票的說法，並不客觀。至於國際媒體把投票結果，解讀成台灣人多數不反中、台灣人對中共耀武揚威無所謂，這雖未符真實，對台灣的國際處境卻很不利。

台灣人自認是中國人的比例，只有個位數，罷團主軸的「反共護台」獲得不少人認同，否則七二四的凱道晚會，傾盆大雨，仍有十萬人不退，更有不少人從世界各地返國投票，原因就是無法忍受舔共立委出賣我們小小多山的國家！

藍白立委必定繼續毀憲亂政，同島一命的台灣人沒有懷憂喪志的權利，目前藍營執政縣市尤其是台中市，正面對普發現金的迴力鏢而落居下風，普發一萬元的威力不再，八二三罷免投票獲得新契機！

（作者是教職退休）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書