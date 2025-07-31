自由廣場》反擊不道德話術的攻勢

◎ 嶼明

這次大罷免行動，罷免方承受對手不道德話術的凌厲攻勢。對手志不在理性辯論，而志在操作「高度簡化、情緒導引、去脈絡化」的語言武器模組，這套模式來自中共的宣傳體系，如今被複製用在台灣。

這次兩軍對陣，台灣民主面對的對手，早已不是政治理念不同，而是固執於操弄語言、摧毀公共討論的邪惡力量，它們或訴諸恐懼︰「你們要把台灣帶去戰爭！」。或操作情緒︰「你們這些蟾蜍、側翼，只會謾罵。」。或錯亂邏輯︰「罷免 = 撕裂社會」、「支持 = 綠共」。或去脈絡化︰「凍結預算是監督」但不講為何、如何。或利誘導引︰「我們要普發現金，不然民進黨就是貪污」。或製造對立︰「你不是我們的，就是敵人」。這是一套精心設計的話術引擎。

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台灣因為有民主，習慣在言論自由框架中討論政策，在理性與證據中尋求共識。但對手早就跳脫民主框架，只管全力攻擊。當你還在跟對方談數據、法理、制度、邏輯，對手不理你這一套，只專注於從「雞蛋裡挑鋼筋」，藉由民主框住你，讓你綁手綁腳，再用話術打擊你，顛覆民主制度的遊戲規則。這正是中共積數十年「運動式語言鬥爭」的復刻：切斷脈絡、扣帽子、創造敵人、製造情緒洪流。如今對手正複製這套話術，混是非、倒因果，繞過體制打擊你。

這場罷免的結局是警鐘。民主不只是投票，更要先守住語言，不主動出擊，就被奪走話語權。別再天真以為︰只要有道理，人民就聽得懂。我們要建構語言武器庫，要短潔有力、有動能、要有情緒。

我們要開發一套語言體系：打擊謠言但不流於疲乏解釋、能喚起情緒且有所依據、可激發行動但守住法律。下一場戰爭，就從語言攻防掀起。下一場罷免、下一次選舉、下一個街頭對話，我們都該先武裝心情，做好語言戰鬥的準備。

（作者是開業建築師）

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