晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》反擊不道德話術的攻勢

2025/07/31 05:30

◎ 嶼明

這次大罷免行動，罷免方承受對手不道德話術的凌厲攻勢。對手志不在理性辯論，而志在操作「高度簡化、情緒導引、去脈絡化」的語言武器模組，這套模式來自中共的宣傳體系，如今被複製用在台灣。

這次兩軍對陣，台灣民主面對的對手，早已不是政治理念不同，而是固執於操弄語言、摧毀公共討論的邪惡力量，它們或訴諸恐懼︰「你們要把台灣帶去戰爭！」。或操作情緒︰「你們這些蟾蜍、側翼，只會謾罵。」。或錯亂邏輯︰「罷免 = 撕裂社會」、「支持 = 綠共」。或去脈絡化︰「凍結預算是監督」但不講為何、如何。或利誘導引︰「我們要普發現金，不然民進黨就是貪污」。或製造對立︰「你不是我們的，就是敵人」。這是一套精心設計的話術引擎。

台灣因為有民主，習慣在言論自由框架中討論政策，在理性與證據中尋求共識。但對手早就跳脫民主框架，只管全力攻擊。當你還在跟對方談數據、法理、制度、邏輯，對手不理你這一套，只專注於從「雞蛋裡挑鋼筋」，藉由民主框住你，讓你綁手綁腳，再用話術打擊你，顛覆民主制度的遊戲規則。這正是中共積數十年「運動式語言鬥爭」的復刻：切斷脈絡、扣帽子、創造敵人、製造情緒洪流。如今對手正複製這套話術，混是非、倒因果，繞過體制打擊你。

這場罷免的結局是警鐘。民主不只是投票，更要先守住語言，不主動出擊，就被奪走話語權。別再天真以為︰只要有道理，人民就聽得懂。我們要建構語言武器庫，要短潔有力、有動能、要有情緒。

我們要開發一套語言體系：打擊謠言但不流於疲乏解釋、能喚起情緒且有所依據、可激發行動但守住法律。下一場戰爭，就從語言攻防掀起。下一場罷免、下一次選舉、下一個街頭對話，我們都該先武裝心情，做好語言戰鬥的準備。

（作者是開業建築師）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書