自由廣場》反守為攻 深入敵營 前進異溫層 提出質疑反駁說明

◎ 張昭仁

民進黨仍然沒有學到網路社群媒體應用，罷團亦然，因為主其事者都超過廿五歲。然而十八到廿五歲年輕人的資訊來源是社群媒體，他們是決定勝負的十%，其資訊來源不是報紙或電視，他們主要資訊來自議題式、片段式的網路媒體。

過去，小英選上總統，但兩年後的地方選舉，聲勢都很好，結果都慘敗，小英只能辭掉主席。主因是輸在接受社群媒介的年輕人，約十%選票。因為民進黨一直沒學會如何應對網絡的戰場，本以為賴主席會補上這塊，但從這次罷免投票看得出並未補上，頂多只是加強政論節目，但那是廿五歲以上的人在看。

請繼續往下閱讀...

網路媒體確實被滲透得非常嚴重，民進黨和罷團都不知要反制或如何反制，形同將這個市場拱手讓給紅藍白，結果這群人有八十%投不同意票。中國有統戰部門，白黨宛如像統戰單位，反觀挺台灣這一方，什麼都沒有，結果就變成今天這模樣。以最近兩個高點閱率的短語音為例，第一個影音是穿奇怪宗教服的人拿著罷牌，怪聲怪氣喊黃國昌，旁邊一群人就大叫超速仔，網路註解，罷免像湘人趕僵屍，三千人留言，全都在嘲笑怒罵罷免像作鬼儀式。這三千人留言，前二千人可能是中國人或藍白網軍，因為中國人或機器手點閱率非常高，所以短語音自動排序很前面，一般人路過時它就會冒出，所以後面很多留言就是路過的年輕人，他們看到荒謬的影音、以及在前段引導的留言在起鬨謾罵，他們的票就被洗走了，特別奇怪的是，三千留言竟無一人能理性質疑影音的來源，這很可能就是統戰機構所製作，意在醜化罷團，再透過留言帶風向，以影響過路者，至於後來加入留言的一千人就是受影響者。

第二支影音是一群老人穿雨衣在雨中舉罷牌，標題是遊覽車載一群為了領二千元的可憐蟲。這支的留言也是三千個，也是一面倒的謾罵侮辱，前二千個留言是帶風向者，後一千個是受影響者，同樣是無人質疑遊賀車在哪裡？收錢證據在那裡？拍攝地點在哪裡？很可能就是統戰機構自製自發而造成實際影響力。

要反制不難，就是必須進入他們這些影音裡，去留言質問「證據在那裡？」目的不是和他們爭論（何必跟網軍、粉紅、虛擬假人爭論）而是要提醒過路人，指出內容有多處可疑，很可能是假訊息。並在每一則嘲諷留言下方，留言質問證據在哪裡，如此，整體感覺就不會一面倒，過路人就會有戒心，這樣就可減少它的影響力。還有許多小細節，都是可以做的。

民進黨或罷團不能只留在同溫層，而是要進入異溫層，針對特定影音提出質疑或相對說明，讓過路人有其他選擇。這件事要馬上做，快來不及了。

（作者是會計師）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法