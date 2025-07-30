社論》「同意者」與「不同意者」

（資料照）

光明面與陰暗面，往往是並存的。七二六，許多人期待的大成功，最後出現大失望。在這種情況下，光明面固然要看到，陰暗面亦需面對。過去以來，光明面我們談的不少，那都是台灣人民向前行的信心所在。當然，不能因此忽略了黑暗面。沉澱了幾天，我們發現下列若干一隅之見：

一、廿四個選區舉行罷免案，藍白視為一場全國性選戰。民進黨予人的觀感則是，也「跟著罷團走」盡力配合，但動員力道終究不如藍白。一年多來的國會之亂，乃是藍白紅的總體戰。七二六，對它們也是總體戰，所以傾巢而出，背水一戰。

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二、賴政府第一年，受制於藍白紅內外夾擊，尚乏可圈可點政績，足以挑旺公民罷免運動的政治效應。未來三年，國會變化球將層出不窮，賴政府更不易創造施政佳績。二○二六、二○二八，必須咬緊牙關。

三、中共對台灰色襲擾、入島滲透，「不同意者」已習以為常，且認為抗中保台的「芒果乾」，政治論述多於事實，對國會之亂宛如「民主自殺」也滿不在乎。

四、罷團理念清晰，有其自主性，卻政治經驗不足。藍營作為政治對手，其組織更有效率，宣傳更能洗腦。但「不同意者」與其說是捍衛被罷免對象，不如說是捍衛普發一萬元、增加五天假、停砍公教年金、國軍加薪、公糧補貼等自身利益。

五、台灣認同持續上升，但「不同意者」對中國存有幻想，且認為藍白、綠互相制衡，可以產生最有利（益）於自己的遠景。這種「內部競爭」的觀點，在正常民主國家無所謂，但忽視藍白的親中路線，可能導致台灣「香港化」。

六、美國優先，在盟友國內引起漣漪效應，令反對黨據以鼓動民粹主義。賴政府，同樣面臨難題，關稅談判、增加採購、開放市場等，在野疑美論述比以往更有現實感。而中共的統戰式惠台政策，則令「反戰、促和、交流」主張得以自我合理化。

七、馬英九：台灣民眾拒絕撕裂台灣社會、違反台灣利益的「抗中」路線。此一推論是否成立，還有待觀察。不過，北京肯定會受到鼓舞。小笠原欣幸稱：中共對台灣的滲透有可能進一步深化。民主扭曲現象，可能持續惡化。

八、大罷免期間，傳聞民進黨策反藍營地方勢力。從結果來看，藍營地方勢力，或許對在地枱面人物壟斷利益不滿，但就全國範圍仍相信，自己的利益連結在藍營。至於藍營基層支持者，對綠營的厭惡、仇恨亦不易解開，他們不是理念型的選民，主要是利益導向。

九、中間選民，可能起初受到公民罷團所感動。可惜，這種感動最後降溫了，不無可能是藍白的獨裁指控，令他們轉念擔心民進黨獨大，在野黨無法監督、制衡。而賴政府、民進黨方面，若干指標人物的言談舉止，似乎增加了這種疑慮。

十、「不同意者」偏向「反戰爭要和平」的藍白訴求。他們相信台海緊張源自民進黨執政，也相信無論台灣如何自衛都無法抵禦中國侵犯，故對提高國防預算，持保留態度。亡國感偏低，一種可能是國家強大，根本不必擔心亡國；一種可能是覺得亡國也不致影響自己；一種根本認為那是假議題，因為台灣「無國可亡」。

十一、北京中南海氣氛詭譎，高層權力轉移謠傳紛飛，國際則擔憂台灣周邊地區緊張情勢升溫，爆發衝突的風險正在升高。而「相信習近平」的藍白，在大罷免獲得「不同意者」力挺，儘管那些是藍營優勢選區，但關注台灣安全的盟友如何解讀，令人好奇。

十二、七二六大失望，賴政府、民進黨如何因應？人事調整恐怕是基本款。政策、路線，堅持到底乎？改弦易轍乎？國安、主權、經濟、民生，如何取得多數民眾能接受的拿揑？比較麻煩的是，執政日久難免滋生弊端，甚而，即使政績亮眼頭家也有權厭膩。連小英八年成功執政，都多次面臨選舉挫敗。人民做主，當家不易，經得起考驗，才能創造時代。

十三、七二六之後，朝野僵局如何處理，有待觀察。「同意者」受到的心理震撼，不下於二○一八、二○二二地方選舉。近有八二三，中有二○二六，遠有二○二八，如何療傷止痛、重整旗鼓，台派沒有懷憂喪志的時間。

十四、國台辦公然介入罷免案，藍白也以相似度極高的語言響應。網紅所謂的：七二六之後要讓台灣掀起一場把台灣人全部都變成中國人的「革命」。口無遮攔之外，還隱藏著什麼不可告人的「革命藍圖」？屆時圖窮匕現，這次的「不同意者」，還能不同意嗎？

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