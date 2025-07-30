自由廣場》（鏗鏘集）珍惜公民力量 向罷團志工致敬

◎ 李敏勇

七月廿六日，國民黨第一階段被罷免廿四＋一席，無一成立，是奇蹟。正如罷免國民黨與罷民進黨成案卅一比零，也是奇蹟。大罷免以公民社會為主，民進黨參與，表面張力高揚；反罷則是國民黨盡全黨之力，挾地方執政優勢予以阻撓，內聚力強韌。罷免本就比選舉較不受重視，乃非不得已而為之的公民權。或許選民認為應讓這些被罷立委做完任期，下次選舉再作定奪。

國民黨面對團滅壓力，背水一戰，激出組織票；挺罷方或許惑於氣勢高昂，過於樂觀，以致失手。投票前，國民黨立委普發一萬元之議案，亦有效用。罷免案雖不成立，但有七藍委通過罷免門檻，若非國民黨組織票傾巢而出，罷免任務已成，對國民黨難道不是警訊？且國民黨行政公職、地方幹部、黨工多人因違法造假而被起訴、在押，政黨的不良性昭然若揭。國民黨非以正道取勝，而是藉旁門左道得�。

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大罷免是公民團體發起，是年輕人特別是女力的發揮，是我們這些前行世代努力不夠，未能在台灣形成一個正常化國家，讓年輕人辛苦了。罷免不成功，非國民黨勝利，而是部份台灣人民的因循苟且。民進黨的應對也進退失據，甚至被批參與不力，也應檢討執政績效與人民觀感及派系問題。

向罷團致敬，你們為台灣敲響了警鐘。台灣人不必喪志，要堅持信念。就像一九八○年諾貝爾文學獎得主、波蘭詩人米洛舒的詩「咒語」的頭尾行句：「人類的理性是美麗而無可匹敵的／它們的敵人會把自己交付毀滅」。

（作者是詩人）

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