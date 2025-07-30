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自由廣場》726兩難衝突與823勝利策略

2025/07/30 05:30

◎ 劉希文

八二三罷免七席國民黨立委，是改變目前國會傾中結構的最後機會，然而，七二六罷免面臨一個迄今未解的兩難困境：一方面是「失敗主義」的困難，認為在藍營優勢選區搞「藍綠對決」是不會贏的，這是基於民進黨歷次選舉的經驗；另一方面若只靠罷團氣勢，譬如二○二四罷梁（謝國樑）與這次七二六大罷免，民進黨只當側翼，結果是綠營的票催不出來，而藍營的票催出來，結果大敗；罷團曹董就公開抨擊這一點。於是令人挫折的信心問題出現了，八二三在藍營優勢選區搞罷免，民進黨無論怎麼做，好像都不會贏。

難道在對方優勢選區搞罷免必輸？不，選舉勝敗仍受政治氛圍與施政操作的影響。二○二○年中二選區立委選舉，顏寬恒在顏家勢力加上藍營優勢的選區，還是敗給台灣基進的陳柏惟。首先考慮當時的整體政治氛圍，二○一九香港反送中運動、二○二○《港區國安法》正式生效，台灣深受「亡國感」影響，產生主權焦慮。再考慮地方議題，當時顏家關聯到台中市長盧秀燕在台中火力發電廠的空汙情形，而陳柏惟主打環保改革。陳柏惟透過空戰吸引年輕選民，結合民進黨基層組織動員，結果勝選。就這樣，顏寬恒在藍營及家族優勢選區，照輸；甚至，二○二二年立委補選，又輸給綠營林靜儀，證明在藍營優勢選區的藍綠對決，綠營還是能贏。

八二三罷免的整體政治氛圍，很類似二○二○年的亡國感與主權焦慮。去年四月傅崐萁當上國民黨立院黨團總召，率17名藍委訪中，接著是立院藍白聯手癱瘓憲政、亂刪國防與各樣預算，社會的主權焦慮更加強烈，認為藍白立委成為中國在台的代理人，將癱瘓台灣的國家主權；於是青鳥運動、大罷免運動接續興起。而行政院遭遇的問題，普發一萬元、五天假、救災，都與地方選民的利益高度相關，類似二○二○年中二選區的地方議題。只要罷團氣勢回應著強烈的亡國感與主權焦慮，能增加許多年輕與婦女票，加上民進黨自己全方位的選舉投入，掌握選舉議題、催動組織運作，在藍營的優勢選區還是有機會贏的。

（作者是大學哲學教授）

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