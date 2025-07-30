自由廣場》難民遭毆打槍擊脅迫／國際援助落入哈瑪斯手中 聯合國共謀助長

◎ 游瑪雅 Maya Yaron

整個加薩地區亟須人道援助。然而，長期以來，國際援助一直被哈瑪斯冷酷地予以利用，這種可鄙的行徑卻在聯合國積極配合下而得以持續。

原本應被用於生命線的人道援助，如今卻淪為哈瑪斯壓迫性統治加薩地帶的支柱。這些援助，本應自由發放給有需要的家庭，卻經常遭哈瑪斯成員強行徵用，由西方國家資助的大量國際救援物資就這樣落入哈瑪斯的手中，由他們支配。

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來自加薩境內的報告以及多項調查都已顯示，哈瑪斯奪取聯合國援助車隊，將物資據為己有，或轉售給得不到援助的加薩平民，並趁機大幅哄抬價格。

這些牟利所得，被直接用來支撐哈瑪斯的恐怖機器，不僅支付武裝份子的薪資，還用來打造武器庫，這些武器經常被用來攻擊以色列，甚至對付哈瑪斯自己的巴勒斯坦同胞。

這種非法經濟行徑，是透過冷酷無情的手段強行推動。已有可信證詞和廣泛流傳的畫面顯示，針對試圖在其控制之外取得食物或醫療物資的加薩居民，哈瑪斯的武裝人員會加以毆打、甚至開槍射擊。更令人震驚的是，哈瑪斯竟將這些鎮壓行為美化成是在執法，把受害者抹黑成「偷竊哈瑪斯財物」，然而真正在掠奪最需要受到援助的平民，正是哈瑪斯自身。

幸好，隨由加薩人道主義基金會主導、並由以色列協助建立的替代援助網絡的成立，一道希望的曙光出現了。它的任務是繞過哈瑪斯的掠奪性體系，且在短短兩個月內，已將超過九千萬份餐食直接送達加薩的平民手中。

令人齒冷的是，當越來越多加薩平民向加薩人道主義基金會尋求援助時，哈瑪斯的武裝分子卻屢屢施以暴力，朝人群開火，然後再厚顏無恥地將傷亡責任歸咎於以色列。最近一次事件發生在七月廿三日，哈瑪斯對加薩南部的一處援助發放中心發動了火箭攻擊。

在加薩境內的邊境附近，有數百輛援助卡車被停擺在那裡，儘管這些車輛本可以進入，隨時運送大量可用物資，聯合國卻拒絕調動使用。當食品逐漸腐爛、藥品也因延誤而過期時，聯合國卻以官僚爭議和所謂的「障礙」作為推諉的藉口。兩相對照，聯合國指責以色列援助短缺的說法更顯空洞無力，尤其在其所屬人員仍與哈瑪斯糾纏不清之下，更令人質疑。

聯合國必須停止充當哈瑪斯的幫手，哈瑪斯對援助的操控與濫用，不只是以色列或加薩的問題，更是聯合國道德上的污點，也無情揭示了其政策的失敗。

（作者是以色列駐台代表）

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