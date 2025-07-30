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自由廣場》（林保華專欄）民進黨最該請辭的是柯建銘

2025/07/30 05:30

轟轟烈烈的大罷免運動，因為投票前夕被紅藍白偷換概念為是否普發現金等因素而失敗。這是執政黨工作沒有做到家。但是民主運動並未完全失敗，解決民主發展中的問題，仍須運用到大民主，重大政策的改變，必須通過公投來複決。所以公民運動不會結束。

在大罷免過程中，必須清理內部一些問題，才能有真正團結，那就是民進黨黨團總召柯建銘的問題，我沒有及時公開，是擔心引發的爭論會干擾罷免運動，但我曾在文章中暗示，也與朋友討論過。

柯建銘是「永遠的柯總召」，但是這次表現太使我失望。去年藍白毀憲亂政後，個別地區民眾已出現罷免當地國民黨區域立委的行動。今年一月三日，柯建銘提出「雙罷」，順序是罷掉國民黨正副院長，再罷四十一個區域立委。並非罷掉四十一個立委後再罷院長，而是：在院會提變更議程要求改選立法院長，即使明知不可為，至少要留下紀錄，未來黨團也會不斷提案，下週的立院程序委員會也會再提案，若無任何作為，民進黨的尊嚴和價值將全部不見。

但這樣，既罷不掉韓國瑜，而全面罷免國民黨區域立委卻挑動了藍綠對決，升高仇恨值，與公民運動主張不同。這是極端而不可能達到的目標，柯建銘作為老練的政治人物難道不知？所以我在本專欄寫了「傷其十指不如斷其一指」，從策略上緩頰。李正皓當時也提出「精準」罷免，都和柯建銘的「雙罷」不同。接著中台灣教授協會提出罷掉「傅崐萁們」的靈活口號，我也響應，才把「雙罷」口號擋掉。

但是一月廿三日藍營告發政府在總預算案造謠，柯建銘出來說：這代表國民黨黔驢技窮、沒招可用，派這些蝦兵蝦將去亂搞，國民黨沒有人了，結論，藍白完了、已經下課了，請台灣人民共同迎接偉大時代的來臨。二月二日深夜，柯建銘宣布民進黨團新團隊名單說：週一選罷法覆議案、週二總預算覆議案、週三財劃法覆議案，「殲滅藍白時間到了」。請問，罷免運動是這樣輕而易舉嗎？

民進黨一開始對罷免運動不介入，以免形成藍綠對決，增加仇恨值，但柯建銘卻一再把賴清德總統牽拖進去。到處說他和賴總統、潘孟安長期同一個團隊，彼此信任，有默契，表明這次公民運動就是賴總統在主導。王世堅多次提醒柯，別扯到總統，反而被罵「什麼立場」？府方兩次都只能說柯總召在第一線壓力太大所致。

七月廿一日，柯建銘在臉書寫了長篇的心路歷程，講他如何從小就與國民黨誓不兩立。可是政治圈的人都知道，最喜歡與國民黨立委打麻將的就是他。

總之，以前最善於與國民黨協調的柯總召，從去年開始就一再鼓吹全面對決，與公民運動和賴總統的「反共保台」、「團結保台」不同調。我不明白原因何在。

（作者林保華是資深時事評論員）

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