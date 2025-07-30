自由廣場》迴力鏢來了！ 藍營市長害怕聽到「普發現金」

◎ 張商陽

台中市政府報警，針對社群瘋傳的一張圖卡提告。圖卡聲稱「台中每人發四萬元」，署名感謝市長盧秀燕，甚至搭配官方照片與視覺風格，中市府澄清是不實訊息，已報警調查，不難理解市府為何緊張，因「普發現金」四個字，已是最敏感的政策詞彙。

無獨有偶，蔣萬安市長也面對類似壓力。民進黨立委指出，台北市年度歲計賸餘多達兩百多億元，若中央普發一萬元不夠，地方可加碼發放。蔣萬安卻說「要去問當年主張普發的賴清德委員」，顯示蔣不願配合，將題目拋回中央。但蔣忽略了最基本的財政背景，當年普發現金，是中央出現逾四千億稅收超徵，而地方尚未取得加強版財劃法。如今時空已變，中央已通過特別預算，藍白立委更已主導修法，削減中央財源而擴大收入。當資源回流地方，地方卻不願承擔發錢責任，這就是雙標。

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今年這筆一萬元現金，其實是藍白聯手在罷免前夕推出的補償性政策，用以抵銷社會對國會亂象的反感。從預算動議到加速表決，全是選舉策略操作的一環。如今惡例已開，問題報應到地方身上，地方居然兩手一攤，死也不接招。

針對地方政府「還稅於民」的假訊息圖卡，更直接模仿反罷方的「發錢話術」，但地方政府還是一副「與我無關」的模樣。當初要中央發錢就振振有辭，如今要地方給錢就裝死，真是諷刺。

（作者是蛋農）

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