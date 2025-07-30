晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》迴力鏢來了！ 藍營市長害怕聽到「普發現金」

2025/07/30 05:30

◎ 張商陽

台中市政府報警，針對社群瘋傳的一張圖卡提告。圖卡聲稱「台中每人發四萬元」，署名感謝市長盧秀燕，甚至搭配官方照片與視覺風格，中市府澄清是不實訊息，已報警調查，不難理解市府為何緊張，因「普發現金」四個字，已是最敏感的政策詞彙。

無獨有偶，蔣萬安市長也面對類似壓力。民進黨立委指出，台北市年度歲計賸餘多達兩百多億元，若中央普發一萬元不夠，地方可加碼發放。蔣萬安卻說「要去問當年主張普發的賴清德委員」，顯示蔣不願配合，將題目拋回中央。但蔣忽略了最基本的財政背景，當年普發現金，是中央出現逾四千億稅收超徵，而地方尚未取得加強版財劃法。如今時空已變，中央已通過特別預算，藍白立委更已主導修法，削減中央財源而擴大收入。當資源回流地方，地方卻不願承擔發錢責任，這就是雙標。

今年這筆一萬元現金，其實是藍白聯手在罷免前夕推出的補償性政策，用以抵銷社會對國會亂象的反感。從預算動議到加速表決，全是選舉策略操作的一環。如今惡例已開，問題報應到地方身上，地方居然兩手一攤，死也不接招。

針對地方政府「還稅於民」的假訊息圖卡，更直接模仿反罷方的「發錢話術」，但地方政府還是一副「與我無關」的模樣。當初要中央發錢就振振有辭，如今要地方給錢就裝死，真是諷刺。

（作者是蛋農）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書