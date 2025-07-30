自由廣場》莫忘世上苦人多 莫負市民的期盼／國民黨市長何時還稅於民？

◎ 于則章

中國國民黨與民眾黨在行政院未編列預算的情況下，挾立法院多數席次優勢，強行通過對溢徵的稅金普發給全民一萬元，此舉其實已違反憲法第七十條的規定。

反倒是縣市政府，只要經過縣市議會同意，就可普發現金給縣市民眾，譬如金門縣，就曾普發現金五千元給縣民，還有其他縣市甚至鄉鎮都發過，一點也沒有困難，就看一、縣市政府有沒有錢，二、縣市政府首長和議會肯不肯發錢。如果縣市政府有錢，縣市議會和首長都願意發錢，錢就下來了，可以直接幫助到每個縣市民眾及其家庭。

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這讓人想起，在七二六罷免投票前夕，台中市長盧秀燕猛發簡訊，寫著「盧秀燕拜託你」，要選民風雨無阻去投不同意票，還說不投票的話，就會失去「還稅於民一萬元、勞工五天假、虐童致死判死刑、軍人警察消防權益」等四項。另外她也說過，中央政府應該「還稅於民」，還說「越快越好」，最好是「發現金」。

過了幾天，網路上瘋傳台中市政府超徵了一二○億元，網友要求比照中央，也普發個X萬元。盧秀燕馬上指控這是不實訊息，揚言提告，因而被網友嘲諷她「選前喊普發，選後全告發」，還質問她「連言論自由都沒有，難道台中戒嚴了？」。

其實，中國國民黨執政的台中市、台北市、新北市，既然都有超徵的稅收，尤其台中市更是有錢到流油，那麼超徵的稅收，是不是應該比照立法院決議的理由和精神，也平均發給台中每個市民X萬元，「最好是現金」，而且「越快越好」。依中國國民黨「有超徵就應該還稅於民」的邏輯，網友只不過是許個心願，要求盧秀燕以身作則比照辦理，為何要被指控違法且挨告呢？

台灣俗話說：「食是食公家，趁是趁私奇（進私房口袋）。」，意思是說，有些人吃的是公家的飯，賺的錢卻都是自己的私房錢一毛不拔，衷心希望中國國民黨的縣市首長們對市民大方一點，比照立法院，一體「還稅於民」，不要雙標才好。

（作者是公務員）

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