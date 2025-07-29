自由廣場》保存公民力量 重新出發

◎ 康駿銘

大罷免落空，失敗主因是投同意票的踴躍度不足，致多數選區未達廿五％門檻，反觀藍營支持者的亡黨感卻催出反對票，關鍵在於這些選民沒有把「罷免」與「補選」分開看待，沒有把罷免視作對藍白毀憲亂政的懲戒，容易受藍白的抹綠和「民進黨選輸翻桌」論所影響，直觀以為罷免是為了讓民進黨重返國會過半。這是危機意識不足，不等於這些選民就是中共同路人。

這次輸了一場投票，而非全盤輸掉民主。以花蓮為例，盤根廿多年的龐大利益集團，被政治小白組成的公民團體逼到要大撒幣、到處插旗、掛看板、送車、掃市場、狂發文宣，花蓮人已經很多年沒看過這樣子拼場的傅崐萁，公民力量令花蓮成為少數有過門檻的地方，這就是改變的開始。

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未來，公民團體的力量須保存，更重要的是擺脫因亡國感而必須「含淚投票」的政治局面。「不投民進黨」與「支持中共」需要分開看待，才能避免自我邊緣化、極端化。以香港為例，二○一○年代初期，香港民主派深陷協商政治，與中共談判、退讓，被諷為「含淚投票」對象；二○一四年雨傘運動失敗，港共政府並未回應民意；但本土派卻在這些挫敗中崛起，在一次又一次的「以戰養戰」中成長並嶄露頭角。當時的傳統民主派也本能地防範本土派的「割票」，但事實上本土派的崛起反而把餅做大了，擴大了整體反共勢力的基礎。

反觀台灣，民眾黨這種偽本土的崛起，也是出於承接了這批「不想含淚投票」的選民，這個市場不但存在，而且不斷擴大。若我們大罷免的公民也能繼續堅持監督政府，在「以戰養戰」中成長並形塑出明確路線，或能擺脫政黨政治框架，成為忠誠的在野監督，就能打破藍白偽監督、真賣台，選民被逼含淚投民進黨的危險循環。罷團志工就是如此從政治小白化身成為論述能力高強、可以對著路人侃侃而談的護台戰士。

（作者是「曙光花蓮」罷團志工，原籍香港）

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