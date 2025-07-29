自由廣場》化作力量 思考可以為台灣做什麼

◎ 黃惟冰

七二六這天讓不少人傷心，但投票勝敗乃兵家常事，更是民主政體發展至成熟的必經歷程。在二○一八年的公投與地方選舉、二○二二年的地方選舉，民進黨與本土派公民團體都遭逢重大挫敗，當時悽慘景況比起這次七絕對有過之而無不及，但台灣並未一蹶不振，國家也沒停止進步。與其自怨自艾，不如想想接下來還能為台灣做什麼。

最重要的第一步，是理解與和解。自從大罷免開始，隨著張力持續升高，正反兩方的支持者都出現越來越多的情緒性發言，甚至不惜互罵、嘲諷、抵制。這種完全從個人本位出發，認定非我族類，其心必異的思想與行為，對台灣長遠的穩定發展，只有反效果，無論對手是否改正，我們自己先做好。

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民主制度，票票等值。若事事因人廢言，以拒絕作起手勢，無助於選票極大化。那些看法與我們截然相反的人，也是國家的一份子，只要不是出於惡意，他們的意見都值得被尊重。輸家不必氣餒，留得青山在不怕沒柴燒，民主本是日常。贏家須留口德，不要贏筊擱要贏話，只會招惹人嫌，大家一起展現民主風範。

只要是公平的選舉，其結果都是民主的展現。不管勝敗，選後都要嘗試理解，相互和解，才是民主的真諦。就是不要再做親痛仇快的撕裂，那才是真會稱了北京的意。

（作者從事公共服務業）

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