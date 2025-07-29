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自由廣場》這次沒撼動舊民意 823再接再厲

2025/07/29 05:30

◎ 林逸民

第一波大罷免，未達成席次的變化，支持大罷免的朋友們深感失望甚至灰心喪志，其實，大罷免還有第二波的八月廿三日投票，現在不是灰心的時候，凡事好好做到底，現在應該鼓勵八月廿三日投票選區的親朋好友要踴躍投票！尚有七席可罷免，不論是檢討還是難過，都等整個大罷免完全結束後再說。

已投完的廿四個選區，反罷方得意洋洋聲稱「新民意」，乃言過其實，因這些選區本就是國民黨勝選區，罷免投票未造成席次變動，只是確認該區民意與選舉時雷同，且兩次投票日子接近，沒有新變化可言，何況其中有不少選區的差距已有拉近。更不用說民進黨立委的選區，沒有任何人被連署通過一階，自然連投票都不用舉辦，從邏輯看很明顯，這次藍委選區的罷免投票結果，頂多是舊民意的複製，絕不等於新民意。大罷免可說是惜敗，而非失敗。

大罷免的主要主張，是在當前國際上全面圍堵中國、美國對中國轉採「戰略清晰」的新時代，台灣須和中國劃清界線，堅定反共。這點，在大罷免最末階段，我們看到國民黨的立委紛紛聲明自己不親中，徐巧芯甚至攻擊罷免領銜人曹興誠過去曾與中國生意往來就是「舔中」，依她的定義，與中國生意往來就是「舔中」，藍營可要多多自我檢點。

中國面臨經濟、財政、貨幣三重危機，美國正全面防堵嚴查幫中國洗產地，值此貿易新現況，台灣不只須撤離中國，更須全面撇清關係，這次大罷免也讓不了解國際情勢的台灣人，不知不覺認知到須和中國保持距離。

大罷免過程中，無數熱心的志工過去對政治並不關心，此番卻熱心參與公共事務，不畏日曬雨淋，穿梭大街小巷，發揮無數創意，這都是寶貴的民主力量，未來必能繼續發光發熱，推動台灣的民主進步與國家正常化。

透過大罷免的大播種行動，反共與民主的種籽已經發芽生根了，距改變數十年既有政治版圖，或許仍須一段時間，但別忘記歷史：李登輝上台之時，台灣仍是像北韓一樣的國家，由黨國全體鼓掌通過，李登輝費心十二年從零開始栽培出民主幼苗，更不惜解除自己的獨裁權力，到他卸任時，人人都可自由批評總統。

比起當年寧靜革命的難如登天，我們現在的任務相對簡單多了，又豈能畏於困難，甚至灰心喪志？

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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