自由廣場》自己的鬍子都不刮 朱立倫何時才要道歉

◎ 沈言

大罷免首波失利，罷團領袖曹興誠聲明，民進黨只想當「側翼」，他喊話罷團放下八月廿三日的罷免案，讓民進黨去努力，「那是民進黨翻轉國會的最後機會，責任重大，我們承擔不起」。當民進黨被曹董認定未盡全力之際，中國國民黨主席朱立倫卻要求總統賴清德出面道歉，顯示其中的荒謬性，依曹董對民進黨的指摘，難道朱立倫是要賴總統為「挺罷免不盡力」而道歉？朱自己發動「以罷制罷」在一階就全軍覆沒，還搞得大批黨工被押被起訴，朱到現在都沒道歉，卻叫總統道歉，這種黨主席會不會太好幹？何況朱這種說法，從民主制度的角度，或政治倫理的邏輯，都難自圓其說。

罷免與選舉，同屬民意問責的正當機制。公民有權提出挑戰，被挑戰者有義務接受檢驗，勝敗一出，就回歸體制，豈能因罷免未成立，就要求別人道歉，這形同否定人民行使監督權的正當性，而把制度視為懲罰工具。此等邏輯簡直是反民主。

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再看民眾黨，其立委全屬不分區，制度上無法投票罷免，在這場攻防戰，國民黨承受壓力，民眾黨見縫插針，見罷免未成，黃國昌就宣稱「勝利」，社會亟待休生養息，他卻以勝利者自居，洋洋得意，令人詑異。

黃國昌將罷免定性為政黨鬥爭，轉為對己方的忠誠測試，這種「不必上戰場、卻搶割戰果」的政治邏輯，反映其根深柢固的投機性格：讓國民黨替他擋子彈，自己等待戰場收割。

我們理解在野黨試圖取得話語優勢的政治動機，但應警惕：是否將制度性行動重新定義為敵對錯誤？若民主程序的落敗者都須負責、認錯，只會導致制度空轉、人民噤聲。尤其這段期間，面對明顯違憲的國會擴權立法，或涉及死亡連署的違法行為，卻少見反對陣營有人為此道歉。制度責任不該選擇性啟動，更不能反用來壓制監督者。

制度不是為了保護贏家，而是為了容納差異。值得思考的，不是誰該道歉，而是制度中如何保有挑戰自由。真正該道歉的，恐怕不是發起者，而是以投機為生的政治變色龍。

（作者是業餘樂手）

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