自由廣場》應仿美國眾院 台灣立委任期兩年

◎ 曾肇昌

議會制度發祥於英國，英國議會採兩院制，各國模仿英國設置議會時也採用兩院制。兩院制能流傳各國，必有相當理由，因議會政治是多數決，議員討論議案時，往往不能控制感情衝動，而做出不合理的決議，在兩院制之下，法案須經兩個機關一致議決才會成立，自可免於草率粗忽之弊。

議會為立法機關，由權限性質來看，常居於優越地位，因議會可用「立法權」對一切事項加以拘束；又得利用「預算議決權」，干涉行政機關的活動。它是代表國民的機關，其濫用權力，勢所難免。比起個人專制，議會專制尤其危險，因議會是合議機關，無法令其負責。這種弊病於「一院制」尤然，「兩院制」旨在削弱議會權力，阻止議會專制，故為各國所採用。

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我國立委之任期原本是三年，連選得連任，應於每屆任滿前三個月內完成選舉（憲法原六十五條），嗣倒行逆施，憲改後任期變四年，且我國係採「一院制」，故立委之權限擴大，顯有濫權之弊端！

民代既是代表人民監督政府的施政，理應清廉自恃！過去「金錢遊說立法」之弊端屢見報端，歷歷在目！

論者有謂：關於民代之「防貪制約」，應以「縮短任期」為要！蓋立委任期延長且權力加大，則其競選評估的「投資報酬率」高，助長「賄選」之風。當選後為謀利益回饋，難免「期約修法」。民代職責只屬「監督」政府施政，任期不宜過長，應仿美國眾議員任期「兩年」，讓民代持續更新、一如活水，選民清楚瞭解眾議員的表現，稱職的議員「連任」不必花大錢，也無花大錢之必要，因權力有限，任期又短，自無「賄選」之必要，此或係美國立憲先賢的先見之明。我國為避免賄選弊端及立委「期約立法」不當利益輸送，應從「制度」上改進，縮短「任期」尤其為要。

這次大罷免沒有成功，公民團體的菁英未能實現改革理想，至感遺憾，盼繼續努力，不要氣餒，為國為民再為自由民主貢獻是盼。

（作者是全國律師公會前理事長）

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