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自由廣場》大罷免 太浪費？／淚汗交織的民主 從來不曾浪費

2025/07/29 05:30

◎ 鄧鴻源

「吸入氧氣，呼出廢氣，一吸一呼，這算不算浪費？吃入食物，拉出穢物，一吃一拉，這是不是浪費？」

面對這問題，十個有十個回答：這怎麼會是浪費？

「為什麼？」

因為這樣才能「活著」呀！

說得好，民主也是這樣子活著，民主從來不曾浪費。

七二六大罷免首波投票，沒有成功，總統賴清德在臉書指出，這次的結果不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，儘管社會上存在不同立場，台灣人依然能透過合憲合法的方式表達意見，這正是民主台灣最珍貴的地方。貼文卻被留言灌爆，認為浪費十幾億元。

但我認為剛好相反，台灣的民主就是在這樣的過程中「活著」，在這個過程中，被罷免的藍委生怕有個閃失，步步為營，甚至不惜自表「我也是反共」，如今立委席位幾近「失而復得」，雖沒增加寸土之利，卻是驚魂甫定、興奮異常，這不就是「活著」？相對的，辛苦許久的罷團未能成功，熱淚盈眶、一夜難眠，心路歷程、五味雜陳，這也是「活著」。對兩方而言，各嘗滋味，互有體會，這哪是浪費？

誰會因為失戀，而否定人類戀愛的價值，說戀愛是一種浪費？不能，因為失戀和戀愛都是「活著」的一部份。罷免也是如此。

這次罷免本來就不容易，何況是在原本藍大於綠的選區，更何況藍營主導普發一萬元利誘選民出力支持。但我覺得這場大罷免是成功的，理由如下：

一、選民看到，面對大罷免，立委會變得謙卑（至少未來一段時間），因為社會上的確有許多人很不齒他們的媚共言行、毀憲亂政與亂刪國家預算的劣行。

二、藍只是守住基本盤，並非反轉或勝出，藍營不敢再驕傲，因為這次參與罷免的民眾，不是只有綠，也有藍，與其他人。

三、公民意識與力量上升，人民知道，普羅大眾是可以有影響力的，不再是以往那樣默不作聲。不是執政黨對他們仇恨，而是普羅大眾仇恨他們亂政。

四、藍白立委的言行與法案會收到更多關注與監督，不敢再跟中國靠近，否則下次連任困難。

何況大罷免為社會上了一堂最佳民主教育，告訴大家要守護台灣，不容台灣被無恥政客出賣或胡搞瞎搞。此次大罷免，罷免方既未成功也沒有輸，而是藉由大罷免對藍白陣營提出一次嚴重警告，別再媚共或毀憲亂政，不可亂刪國家預算，影響國防、外交與民眾權益，否則公民團體等著你，再有下回，就會縮小範圍精準打擊，只鎖定一兩個最惡劣的藍委，傾全體公民團體之力對付之，到時結果就大不同了。

（作者是大學教授）

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