星期專論

◎譚慎格（John J. Tkacik）

美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby），是第二屆川普政府中對國防戰略最具影響力的人物。若要深入了解他的戰略思維，最好的方式就是拜讀他在二○二一年出版的著作《拒止戰略》（The Strategy of Denial），書中詳述他對中國在亞洲崛起的霸權野心，以及如何嚇阻中國侵略台灣的深刻思考。他寫到，若任由中國併吞台灣，將使整個印度—太平洋地區淪於北京宰制，導致權力重心轉移，進而危及美國的繁榮與安全。

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柯伯吉對大國霸權及其威脅全球現狀的焦慮，來自一脈相承的可敬思想傳統。一九三六年三月，對希特勒在德國崛起深感憂心的英國保守黨議員邱吉爾（Winston Churchill）在國會警告：「四百年來，英國的外交政策一直都是對抗歐洲大陸上最強大、最具侵略性、最具支配力的勢力，尤其是要防止低地國（比利時、盧森堡與荷蘭）落入這類勢力之手。」

美國在第二次世界戰後最具代表性的外交思想家肯南（George Kennan），將邱吉爾的觀點擴展至整個歐亞大陸。他在一九五○年寫到，正如同英國的地位仰賴於維持歐陸的權力平衡，「對我們來說，就像對英國一樣，關鍵在於不能讓任何單一的大陸強權，主宰整個歐亞陸塊」，也不能讓這種強權「征服這片大陸的沿海地區，成為同時擁有強大海權與陸權的國家」，進而「憑藉歐洲和亞洲內陸的龐大資源，發動對我們構成威脅的海外擴張。」

在廿世紀，邱吉爾關切的是希特勒，而肯南所謂的霸權崛起，則是指蘇俄。進入廿一世紀，柯伯吉同樣主張，美國的戰略當務之急是「成為一個外部的平衡支撐者，打造一個旨在挫敗中國妄想稱霸亞洲的聯盟」。這個觀點合情合理，他認為，美國絕對有必要籌組一個「反霸權聯盟」，以拒止戰略阻止中國奪取台灣。《拒止戰略》一書的重心，正是闡述美國在軍事與外交層面應該採取哪些行動，以改變北京對武力犯台的成本效益估算。

遏制北京手段 不局限於軍事與同盟

我對柯伯吉的拒止戰略唯一的保留意見，就是他將嚇阻戰略局限於軍事與同盟行動，卻似乎忽略了其他或許能夠更有效地遏制北京的手段。

一九七九年，美國國會透過立法，大幅拓展美國對台防衛承諾的適用範圍，超越明確的「武裝攻擊」事態，納入一切「非和平」的侵略行為，或是「其他形式的脅迫」。根據《台灣關係法》，「任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉—包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切；」 而為因應這類威脅，《台灣關係法》明定，美國的政策就是「維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。」

儘管柯伯吉對於聯盟外交與軍事規劃著墨甚多，但「拒止」戰略其實還涵蓋其他層面，也同樣影響中國併吞台灣的計畫，例如對主權的合法性論述、阻止台灣正式宣布獨立、在成功入侵後消滅「台灣治理當局」（the Governing Authorities on Taiwan），以及奪取台灣的海外資產等。（不及備載，但在此不贅述，以免模糊焦點。）因此，我認為，若要讓「拒止戰略」真正奏效，美國與「第三國」（即「中國」和「台灣」以外的其他國家）在這些法律戰層面，也必須展現可信的合作。

不承認中國對台侵略國際合法性

首先，至少華盛頓和東京應該明確表態，不承認中國以任何方式對台灣發動侵略的國際合法性。許多簽署一九五一年《舊金山和約》的國家，至今仍承認（多半是私下而非公開）台灣的國際地位尚未確定，台灣的主權也從未被正式移交中國。事實上，英國、加拿大、美國、日本與澳洲等國，仍將此一事實「銘記於心」，表面上配合中國不得公開討論台灣地位的要求，換取中國接受他們所堅持的原則，即台灣的前途「必須以和平方式解決」。既然北京不時叫囂「台獨就意味著戰爭」，華盛頓、東京和其他理念相近的「第三國」，也應該明確警告北京，「戰爭即意味著台灣獨立」。

應研究《台灣關係法》法律措辭

其次，為了在中國發動侵略時強化台灣獨立的可信度，柯伯吉倡議的「反霸權聯盟」成員國，或許應該研究《台灣關係法》極具創意的法律措辭，容許美國能夠正式承認一個被稱為「台灣治理當局」的實體。美國的《台灣關係法》明文將「台灣」納入「外國、外國政府或類似實體」的範疇；同時「同意美國和台灣當局所締結的一切條約和國際協定將繼續維持效力」；要求美國為台灣提供防衛物資及技術服務；給予台灣機構及其適當人員有效履行其功能所需的特權及豁免權；並保障台灣政府在美國的財產權。

尤其關鍵的是，《台灣關係法》還規定，美國與一個明確定義為「一九七九年一月一日以前美國承認為中華民國的台灣治理當局」的實體，維持全面的政府對政府關係。此一實體是《台灣關係法》的唯一適用對象。該法預見將來可能會出現某種「接替的治理當局」（successor governing authorities），繼承美國一度承認的「中華民國」，但並未考慮接受任何革命政權、軍事佔領政權，或是由共產勢力扶植的政府。《台灣關係法》的條文清楚表明，只要不包含「中國」字眼，一個未來可能成立的「台灣共和國」（Republic of Taiwan），也可以被列入該法承認的實體之一—畢竟，世界上只有一個中國，而台灣並非中國的一部分。

第三，也是最重要的一點，就是一旦中國軍隊佔領台灣，任何「獨立台灣」在戰後脈絡下的可信度，都會大打折扣。為了維持這種可信度，柯伯吉主張的「反霸權聯盟」，必須有一個合法的「台灣政府」做為交涉對象。《台灣關係法》所定義的「台灣治理當局」必須存在，而且必須維持其延續性，無論其仍居於台灣領土，還是已經流亡海外。根據編入《美國法典》（United States Code）第廿二編的《台灣關係法》第三三一四條第二款，美國法律僅承認一九七九年以前的「中華民國」，為合法擁有台灣國家資產與財產的實體。

台灣海外資產問題 美官方須重視

第四，還有一個金額龐大的資產問題。中華民國擁有約六○○○億美元的外匯存底，以及粗略估計約一‧五兆美元的海外私人資產—也就是說，這些資產不在台灣境內。《台灣關係法》所定義的「一九七九年以前的中華民國」，擁有對「…在一九七八年十二月卅一日之前取得或持有的有體財產或無體財產的所有權，或其他權利和利益，也不影響台灣當局在該日之後所取得的財產。」當然，這個部分理論上會自動生效，但若要確保順利執行，則需要美國國會、國務院、司法部和財政部、聯邦準備理事會（Federal Reserve）與司法體系的重視與配合。

「台灣獨立」嚇阻效果 不能缺席

由於涉及的資產規模驚人，美國應該比以往更加嚴肅地看待這個問題。要讓「拒止戰略」真正發揮作用，使北京在考慮以「非和平手段」，甚至是「武裝攻擊」來解決台灣議題時有所顧忌，「台灣獨立」此一潛在選項所帶來的嚇阻效果，就不能缺席。而當《台灣關係法》所定義的「一九七九年一月一日以前美國承認為中華民國的台灣治理當局」與美國政府，能夠探討在必要時建立流亡政府的安排，將有助於提升嚇阻的力道。這種安排可能只需要總統簽署行政命令，也可能需要對《台灣關係法》進行修法。

（作者譚慎格為美國退休外交官，曾分別在台北與北京的美國使館任職，現任美國國際評估暨戰略中心「未來亞洲計畫」主任，也是「全球台灣研究中心」顧問。國際新聞中心陳泓達譯）

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