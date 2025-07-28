社論》守護「小小多山國家」的考驗

726首波大罷免失利，南投罷免立委馬文君的「草屯罷馬志工團」，接下來到8月23日第二波罷免投票將全力催票，戰到最後一刻。（「草屯罷馬志工團」提供）

當大罷免由不可能到進入第三階段，在立法院受到藍白全面輾壓的綠營士氣大振，期待改變國會結構，突破一年多的執政困局。不料，罷免結果出乎意外，首波罷免案都是「不同意」超過「同意」，竟然無一案通過，「大罷免、大成功」幻滅，反落入「大失敗」的窘境。此一結局是多數人的選擇，必須予以尊重，但對於未來可能出現更嚴峻的挑戰與衝擊，國人尤其執政黨應該面對現實，深刻檢討，在人事與政策上大幅改弦更張，讓民眾有感，以化解對立與撕裂，打開當前的政治僵局。

大罷免未成功，固然是藍營利用對賴政府政策的諸般扭曲、醜化，進行仇恨動員，徹底召喚出基本盤，但網紅館長以及黃國昌率領民眾黨投入反罷，為國民黨效力，亦為藍營勝利的重大關鍵。此舉恐將使藍白合由國會議場擴及選舉與社會面的抗爭，以下逐一探討。首先，大罷免未成功對國會的衝擊最令人憂心。表面上，罷免失敗，現有的國會結構不變，似乎執政黨在立法院的處境不會變得更壞，但過去一年多成為立院亂源的藍白合，原本並未接受民意的檢驗，如今藍營反罷的大勝利，似乎為「傅黃體制」的毀憲亂政背書、加持，讓民進黨很難找到足夠與之對抗的社會力量，執政黨在國會的處境恐將更為惡化。或許有人樂觀期待，罷免無論成敗，皆會對面臨罷免者產生心理、生理上的折磨，成功保住職位者或有劫後餘生的恐懼，對於為何遭到罷免深刻檢討，因此能夠約束一些不理性的言行，減少仇恨值；但這樣的樂觀或許不切實際，除非藍白黨團有重大人事改組，否則基本路線仍將維持「傅黃體制」格局。以罷免投票前夕藍白仍悍然全面封殺大法官人事案，可見其不畏清議，堅持讓國會掣肘賴政府施政的意志顯然很難改變。未來，藍白合的國會攻略主軸，將是嚴控預算、立法擴權、透過各種肉桶法案削弱行政權，尤要者，通過各種親中法案與凍刪國防預算，都將成為藍白國會主攻的戰場。換言之，國會的政治生態不變，但暗黑力量卻被賦予更大的反撲能量。

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在選舉方面，民眾黨原本能量有限，如今似乎可藉由此次的「戰功」與藍營進行交換，或許可能在地方選舉上有所斬獲。但是縱使民進黨在罷免上大挫敗，其基本盤依舊穩固，因此民眾黨未來選舉的得，未必是綠營的失，反倒是意味國民黨現有資源的再分配，藍白未必能夠雙贏，甚至必須預防雙輸。換言之，藍白合的政治總能量一旦未能突破現有格局，若是藍營對白營禮讓，便形同「割肉餵虎」。例如在新北市長若藍營禮讓黃國昌參選，即便黃當選，也代表藍營失去一席重要的直轄市長，而且若藍營內部有重大反彈，相爭不斷，反而可能導致藍白在新北市長敗選，那將是得不償失。其次，藍白的合作若只限於立委、市議員層次，則結果更可能像是政治大風吹，藍白爭食目前的政治大餅，不致對現有政治生態有太大的改變。至於在正副總統選舉上進行藍白合，除非白營出現類似柯文哲擁有二成多的選票，否則讓白營搭配參選，藍營必須付出的政治代價太大，如何說服內部反對力量，恐成為重大紛爭。

在社會對抗方面，藍白皆有政治人物陷入牢籠，但無論因京華城案被收押至今的柯文哲，或是涉及偽造連署書而被收押的國民黨北市主委黃呂錦茹，藍白皆採取控訴賴清德獨裁與綠色恐怖的策略，而且更相互背書。因此，明明是由國民黨北市議員控告、檢舉的弊案，國民黨卻聲稱柯文哲清白，而對該黨黨工承認抄黨員名冊的系統性犯罪，未見公開道歉，反而與白營同聲一氣，一直推給賴政府的政治迫害。然而，台灣的司法早已超脫政黨的控制而獨立運作，雖然藍白在罷免戰場上全面獲勝，亦不會成為犯罪者豁免的「免死金牌」，若是藍白不改民進黨籍犯罪皆是正義獲得彰顯，而藍白一旦有案在身，則都是司法迫害的政治操作，則藍白在社會抗爭上的合作，將埋下嚴重撕裂社會的惡因。可笑的是，對司法的不信任，將更加凸顯一旦國會擴權，讓立委擁有調查權，藍白將會因意識型態與仇恨心態而製造出多少冤案，令人不敢想像。

總之，大罷免未成功，國人必須有所警悟，藍白合已獲得兩黨支持者的認可，未來彼此之間的合作將更為廣泛，由國會到選舉甚至司法抗爭上，彼此的合作將更加具象化。本屆總統大選因藍白分裂而讓綠營脫穎而出的局面，恐怕再難複製，未來若欲鞏固本土政權，本土政黨勢必要有同時苦戰藍白合以及中共介選的心理準備。更令人憂心的是，打著反共保台旗幟的大罷免全面挫敗，似乎向國際社會與中共釋出一個錯誤訊息，台灣人似未有堅定的對抗共產極權的意志，或將為未來的美台關係及國際友台力量帶來負面衝擊。凡此種種逆風，都是我們守護「這小小多山的國家」的重大挑戰與考驗。

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