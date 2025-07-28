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自由廣場》離中國越近 離文明越遠／ 從柬泰衝突看流氓政權

2025/07/28 05:30

◎ 衛重華

柬埔寨與泰國之間的邊境衝突再度升溫，原本這類爭議可以透過東協或國際調解機制和平化解，然而，柬埔寨強人洪森的第一反應，卻是立刻前往中國尋求支援與表態。這一舉動，立即揭示了整起事件背後真正的地緣政治結構。洪森非但未優先考慮國內人民的安危或地區和平穩定，反而選擇站在中共這個反民主、反普世價值的極權陣營一方，其背後的盤算與立場昭然若揭。

洪森政權長期依賴北京作其政權穩定的後盾，不僅在經濟上引進中國的「一帶一路」計畫，使國家債務高築，更在政治上配合中共打壓異議、操弄選舉與限制新聞自由。中國則以此擴展其在東南亞的影響力，將柬埔寨作為區域內的「代理政權」，從協助中共成立第一個軍事基地到外交投票，皆為北京所用。洪森的這場投懷送抱，正是一種「抱團取暖」的流氓邏輯，他並非追求和平，而是與另一個反民主霸權勾結來穩固自己的私利統治。

文明世界彼此支持，是因為共享相同的法治、人權與自由價值；反觀這些流氓政權，則是靠著控制、審查與恐懼來維繫權力，因此更需要互為撐腰。在這場衝突中，中共的支持並非出於正義，而是出於地緣霸權的盤算，試圖將整個東南亞變為其影響力的前哨帶。當中共鼓吹「不干涉內政」，實則在干涉所有國家的主權與內部選擇權；當它聲稱促進和平，實則輸出極權制度與資訊封鎖。

離中國越近，離文明越遠。這不是一種空洞的外交評價，而是對現實世界價值選擇的冷峻判斷。當一國領導人願意犧牲主權與民意，換取中共的撐腰，那麼他所選擇的就不只是合作對象，更是一條與文明為敵的道路。洪森的選邊站清楚表明了誰是騙局中的操盤者，誰是甘為附庸的從犯，而人民的尊嚴與國家的未來，最終將在這場流氓聯盟中被徹底犧牲。

（作者為軍人）

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