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自由廣場》（胡，怎麼說）一萬元就「買斷」台灣！？

2025/07/28 05:30

◎ 胡文輝

一萬元多大？別小看它，一萬元就「買斷」台灣！

大罷免以「零比二十四」大敗，最關鍵因素就是「普發現金一萬元」，激發貪婪的人性，直接間接影響本就對大罷免反共保台無感的十％左右選民動向，從不投票改為進場投「不同意」票，或從同意改為不投票。十％就是大罷免成敗關鍵數字，未來更可能攸關台灣存亡。

大罷免進入短兵相接關鍵時刻，藍白操控立院在投票日前半個月，強行三讀通過普發現金每人一萬元。這個法案立院逕自增加政府支出二千三百多億元、根本違憲，沒列財源卻要舉債當散財童子、債留子孫，違反預算法及財政紀律等等，卻是政治操作的核彈級武器，不論虛實、真假、有無，都打入見錢眼開的貪婪人心。

那一萬元明明違憲是「虛」，卻比「實」更有效煽惑人心，那一萬元即使是「假」、卻比「真」更誘引人性之貪的期望，那一萬元本「無」，卻比「有」更重傷民進黨政府。未來的選舉，一萬元賤招更會變幻加料如「異形」再現！

觀察藍白政治操作，粗魯而直線式，就是把一萬元（一家幾個萬）和大罷免連結，塑造若大罷免大成功，你的一萬、幾個萬就飛了，赤藍白三合一在基層里民社區群組操作反惡罷認知戰，訴求就是大罷免要拿走你的一萬、去和美國買武器，保藍委就是保你的一萬…。

就是那一萬元，而且是假、虛、無的一萬元，就「買斷」台灣！即使一萬元未來真發，也是用台灣自己的錢買斷台灣，就像割你的肉、餵你的嘴，你想吃肉就賣斷給它，還拉台灣陪賣！一萬元是政策論辯，該負責接招的是民進黨政府，罷團無法代戰，但是，民進黨政府卻猶豫不決，任令一萬元賤招醱酵，最後組織動員也零零落落。

當多數選民投下不同意罷免票，「獎賞」那些做錯事、做壞事、擴權自肥、禍國殃民、舔共賣台…，卻長於利用話術、假消息、玩弄體制、肉桶立法賄買選民的爛委，成功逃過制裁，民主自由台灣還剩幾天？中華民國還剩幾天？

一萬元買斷、大罷免大失敗後果馬上出現，藍白六十二「王滬寧赤戰隊」繼續「統治」立院，從心臟向台灣開槍，仗選民獎賞，變本加厲毀憲亂政、癱瘓政府、崩壞國防國安、搞挎財政、通信投票為中共操控台灣選舉開後門、中配六改四加掛中國人健保…。「王滬寧赤戰隊」翼護下，中共侵略台灣從無孔不入滲透到裡應外合長驅直入…。

我那小小多山的國家…，妳還有多少個明天？

（作者為資深媒體人）

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