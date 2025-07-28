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自由廣場》「競技場中的人」 向公民團體致敬！

2025/07/28 05:30

◎ 陳永昌

台灣大罷免投票結果揭曉同一時間，美國白宮在社群平台貼文，分享前總統老羅斯福一段話：「真正重要的不是那些只會批評的人，也不是那些只會指出別人哪裡做錯、哪裡做得不夠好的人。真正值得敬佩的，是那些親自踏進競技場，即便臉上滿是灰塵、汗水與鮮血，仍然奮勇向前的人。他們努力嘗試，即使一次又一次的犯錯、跌倒，也從不放棄，因為任何行動都難免伴隨著錯誤與缺點。」

這段話引用自老羅斯福一九一○年在巴黎索邦大學《共和國的公民身份》演講，致敬那些在逆境中採取果決行動的人，強調勇氣、努力與毅力遠遠勝過冷漠批評，榮耀屬於在站上競技場不斷奮戰的人。

老羅斯福口中「競技場中的人」：「真正為理想而奮鬥的人，擁有熱情和投入的精神，他們願意為值得追求的目標付出一切。這樣的人如果成功，將體驗到最崇高的榮耀；即使失敗，至少他們曾經勇敢拚搏過，不會跟那些從未嘗試、從未體會過勝利或失敗滋味的膽小冷漠之輩為伍！」從此成為專有名詞，百年來傳頌不止，歷久彌新。

發起罷免的公民團體就是現代版「競技場中的人」。明知困難重重毅然挺身而出，從一開始完全不被看好，到最後交出遠遠超乎預期的二階連署佳績，走進基層深入群眾，在冷嘲熱諷中不放棄任何可能溝通機會，臉上灰塵、汗水與鮮血成為勇敢的印記。打過美好一仗後，在台灣公民運動史留下不可磨滅的足跡，民主自由的冠冕屬於無怨無悔的志工們！

白宮貼文配圖宛如好萊塢電影場景，暴風雨晦暗天空下，川普孤身走在槍林彈雨後羅馬競技場焦土上，雙眼炯炯有神，在逆境中無畏迎戰下一個對手。

以「競技場中的人」期許自己是不害怕做出大膽決策的國家領導人，川普並非第一人，尼克森與歐巴馬都是前例。貼文時間點和語氣表明，川普嘗試為自己陷入困境的總統任期重新定義，翻轉成為在壓力下韌性、決心以及領導力的考驗。

這篇演講辭亦十分適合勉勵，此刻的台灣賴清德總統砥礪前行！

（作者為企業專業經理人）

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