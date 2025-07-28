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自由廣場》社群媒體成戰場 中共滲透超過想像

2025/07/28 05:30

◎ 張月環

大罷免最終失利，這固然令人遺憾，但在民主歷程上，不應被視為終點，而是一段必經的轉折。台灣走向自由民主的道路無疑是正確選擇，儘管這條路從來都不平坦。然而，愈是艱難，愈應堅持。

痛苦的人沒有悲觀的權利，唯有再戰。尤須警醒的是，中共對台的統戰與滲透，遠比表面所見更加深遠。正如企業家曹興誠所言：「中共對台統戰滲透遠大於想像。」這場戰爭，不再只是飛彈或軍艦的對峙，而是潛藏於日常接觸的媒體與社群中。

在媒體與社群平台上，針對罷免案的討論幾乎呈現一面倒的「不同意」傾向，這非巧合，而是資訊戰的實際體現。參考日本二○二四年七月廿日的第廿七屆參議院選舉，據NHK於投票日前夕報導，高達八成選民會參考社群媒體上的選舉資訊作為投票依據。其中，「非常相信」者佔三成，「某種程度相信」者佔五成。此外，選舉動漫短片在YouTube上的瀏覽量從二○二二年的二千八百萬次成長至今年的破億次，成長超過三倍，顯示社群影音已成為影響年輕選民政治態度的關鍵媒介。

然而，社群平台同樣也是假訊息與網路霸凌的溫床。選舉期間，約卅七％的日本民眾表示「非常擔憂」社群上的資訊真假難辨，另有卅五％表示「有些擔憂」，合計達七十二％。這樣的現象，台灣豈能視若無睹？未來社群媒體在政治運作中的角色，只會更加擴張與深化，甚至主導輿論與決策方向。

在面對中共日益升高的認知作戰威脅下，社群媒體已成戰略高地。綠營若要翻轉罷免劣勢、重建民意支持，除了反思失敗，更需系統化應對社群戰場。賴總統強調：「只要堅持下去，民主就不會輸。」這句話不該只是激勵士氣的口號，而必須成為行動的準則。

我們相信，唯有堅持做對的事，台灣的民主才能在挫敗中成熟，在衝突中昇華。只是，這條路究竟還有多少人願意走？我們不能迴避，也不能逃避。因為這不只是一場政治的輸贏，更是一場價值與信念的持久戰。詩人曾貴海醫師靠著堅持的意志，花了十八年的努力，終於把鳳山軍區衛武營改變成為國家公園綠地。如果他在世的話，相信也會喊出：唯有堅持，台灣才能更美好。

（作者為屏東大學兼任副教授）

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