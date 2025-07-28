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自由廣場》提前部署策略 執政黨應善用「行政權」

2025/07/28 05:30

◎ 張兆忻

大罷免投票的首戰需要承認失敗。但相對的，執政黨對「行政權」如何進到發揮甚或包容的最大力量，則仍需再次檢視。

首先，對於現況「設定議程」至關重要。時間倒轉，自國會擴權至普發現金，可發現立法院在野黨不斷設定議程，藉以扳倒行政權。但，值得追問的是：行政權對設定議程絕對手無縛雞之力？答案當然否定，但行政權勢必需要提前部署不同策略，而非總想後發先至。

其次，行政者必須善用明確、細膩且不矛盾的各式行政法規。行政並非坐以待斃，藉由法規命令或行政規則，注入執政者欲達成的目標。事實上，這絕非換多少部長就能解決，而端視執政者是否更須傾聽、納入理念相近且對行政法學或各相關法律領域嫻熟的專業法學人才。

最後，眼下時局，不該輕易翻頁不檢討，更該徹底分析。立法院亂象並非一朝一夕，就算一年半載也累積相當經驗，行政團隊更需藉由歷史脈絡式的爬梳，分析在野黨在立院各議題的作戰模式，積累並找出對應之道。

以上，在在需要「溝通」，但須注意，溝通猶如一把雙面刃，行政者絕不缺多麼絢爛的大講堂，而是缺乏將脈絡用「基層語言」轉達給最基層原子的民代、里長乃至年輕選民的緊密接合；甚或，即便上了講台，這座講台上若能呈現多樣種族、性別、地方朋友的「問答形式」，再怎麼樣也都比政府預告放十次煙火的絢麗更能扎根，也才能夠更凸顯「溝通」的本旨。

（作者為台大法律所研究生，律師高考及格）

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