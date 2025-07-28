自由廣場》罷免失敗警示／民進黨三大問題 亟需革新！

◎ 蔡義聲

七二六大罷免以失敗收場，要檢討的絕不是日曬雨淋、犧牲奉獻的公民團體，而是執政的民進黨，選民等於是用不同意票再次教訓民進黨，讓公民團體間接受挫。任何明眼人皆知，若民進黨再不徹底覺醒、積極革新，從明年的縣市長到下次總統大選將一路潰敗。

如同企業經營，最重要的是先瞭解市場需求，設定正確目標，如果一開始的假設基礎是錯的，後續所有策略與行動自然不可能成功。

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民進黨最大問題，就是一直迷信多數台灣人是理性、團結、普遍具公民意識，看見藍白立委的荒唐行徑、就會透過民主機制自動去矯正；事實上選民投票往往是感性大於理性，且煽動仇恨更有利於動員，即使在歐美民主大國都是普遍現象，為何假設台灣人特別清高呢？當然不是要民進黨同流合污，但不能每次選舉或宣講都只高舉「民主、團結」大旗，這已證明不足以催動選民的支持動力了！

第二，消費者在乎的是「價格」、你卻一直高喊價值？這次藍白利用普發一萬元來反制罷免，民進黨卻誤以為多數選民會理性唾棄、甚至以剛結束的日本大選類似主張不被採納來自我安慰；事實上多數市井小民在意的是切身的經濟與生活問題，面對通膨、匯率與關稅海嘯、油電車票蠢蠢欲漲、AI 科技的工作替代等，一般民眾感受到的是民進黨只重視跨國大企業、五大信賴產業，卻不願意發一萬現金給國民，這種相對剝奪感才是關鍵！民進黨高談違憲阻擋，現在選輸了不是照樣要發？民主選舉票票等值，不只價值型選民、更要爭取在意價格的普羅大眾，否則如何獲勝？

第三，當一個品牌已經老化，必須重新塑造耳目一新的形象。選民就是會給執政黨相比在野黨更大的要求與期待，舉世皆然，民進黨現在給多數選民老化、官僚、與民意脫節、及不斷重彈「抗中保台」老調等形象。因此筆者呼籲，從賴總統以降都要徹底檢討與改變，具體作為包括總統不應兼任黨主席，予人跟過去國民黨同樣黨國不分、不務國政的印象；內閣應大幅改組、淘汰不作為和低民意的官員，立院黨團三長也應順勢換血交棒，而非戀棧職位，否則跟國民黨有何差異？

最後如同企業講求速度，過去一年行政院的效率簡直荒腔走板，雖有藍白在國會作亂掣肘，但包括調降中國輸台包裹免稅門檻、對中國的啤酒鋼品徵收反傾銷稅、對假訊息流竄的抖音與小紅書禁令等，每件事都不斷來回研議、猶疑不決，遲不敢做決策；至於稅收超徵導致被藍白用來宣揚「還稅於民」更是離譜，財政部的預測及編列的預算數太過保守，自然造成年年稅收超徵的假象，無端衍生諸多問題，就務實調高稅收預估值不就解決了嗎？正如川普標榜「常識治國」，現在已是AI 時代，官員還凡事謹小慎微慢慢來，怎會讓人民有感？

身為目前國內唯一的本土主流政黨，民進黨若不思革新，讓傾中政黨一再勝利，不只是自身的失敗，恐將讓台灣陷入更危險境地，若此，從賴總統到整個民進黨恐將成為歷史的罪人！

（作者為中小企業負責人）

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