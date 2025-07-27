自由廣場》蒐集印章「統計人數」？花蓮想「秋後算帳」嗎？

◎ 邱世長

墨菲定律（Murphy’s Law） 談到：「凡是可能出錯的事情，最終都可能出錯。任何小的錯誤或疏漏，都可能導致嚴重的後果。」因此，我們都該事先考慮到「最壞的可能性」，並做「最好的準備」，以應對可能發生的錯誤。

七月廿六日這場大罷免投開票，政治敏感度最高，最不容許出錯的地方，就是眾所矚目的「花蓮」。很不幸的，花蓮的罷免投票，偏偏就上演「墨菲定律」，令人無言以對。

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民進黨立委陳培瑜接獲民眾反映，花蓮豐山活動中心投票所的選務人員，拿「選民印章」蓋在「名冊」後，竟又將蓋在一旁的「A4紙」上，稱「統計投票人數」，叫人傻眼，根本無法相信。

筆者過去曾任投開票所的「主任管理員」與「主任監察員」，從沒見過拿「選民印章」蓋在「A4紙」上，去「統計投票人數」，這是想「秋後算帳」嗎？

公民在投票時間內投票完後，選務人員才能開始開票與計票，而且是要「公開」開票，與「公開」計票，才不會被人懷疑是「作票」！

之前，台灣曾發生「投票」與「開票」同步進行，只因到了「開票」時間，但是還有「投票」者仍在排隊，才衍生出鬧劇，被質疑「開票」聲音將「誤導」尚未投票者的投票行為！

這場罷免案，難免有勝負，不可能盡如人意，民眾要保持民主風度，相互尊重不同意見的人，這才是「愛台灣」的具體表現！

筆者比較在乎的，是不能輸掉台灣的「民主聲譽」！這次，即使選務人員已經被解除職務、換人遞補，但是選務仍是蒙上汙點！

選務人員「事前」都強制參加選務研習講座，以避免類似低級錯誤！為何還是發生這種離譜的錯誤？相關人員應該深切反省，以免傷害到台灣的「公信力」！

（作者為教育人員）

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