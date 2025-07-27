晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》蒐集印章「統計人數」？花蓮想「秋後算帳」嗎？

2025/07/27 05:30

◎ 邱世長

墨菲定律（Murphy’s Law） 談到：「凡是可能出錯的事情，最終都可能出錯。任何小的錯誤或疏漏，都可能導致嚴重的後果。」因此，我們都該事先考慮到「最壞的可能性」，並做「最好的準備」，以應對可能發生的錯誤。

七月廿六日這場大罷免投開票，政治敏感度最高，最不容許出錯的地方，就是眾所矚目的「花蓮」。很不幸的，花蓮的罷免投票，偏偏就上演「墨菲定律」，令人無言以對。

民進黨立委陳培瑜接獲民眾反映，花蓮豐山活動中心投票所的選務人員，拿「選民印章」蓋在「名冊」後，竟又將蓋在一旁的「A4紙」上，稱「統計投票人數」，叫人傻眼，根本無法相信。

筆者過去曾任投開票所的「主任管理員」與「主任監察員」，從沒見過拿「選民印章」蓋在「A4紙」上，去「統計投票人數」，這是想「秋後算帳」嗎？

公民在投票時間內投票完後，選務人員才能開始開票與計票，而且是要「公開」開票，與「公開」計票，才不會被人懷疑是「作票」！

之前，台灣曾發生「投票」與「開票」同步進行，只因到了「開票」時間，但是還有「投票」者仍在排隊，才衍生出鬧劇，被質疑「開票」聲音將「誤導」尚未投票者的投票行為！

這場罷免案，難免有勝負，不可能盡如人意，民眾要保持民主風度，相互尊重不同意見的人，這才是「愛台灣」的具體表現！

筆者比較在乎的，是不能輸掉台灣的「民主聲譽」！這次，即使選務人員已經被解除職務、換人遞補，但是選務仍是蒙上汙點！

選務人員「事前」都強制參加選務研習講座，以避免類似低級錯誤！為何還是發生這種離譜的錯誤？相關人員應該深切反省，以免傷害到台灣的「公信力」！

（作者為教育人員）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書