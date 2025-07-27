自由廣場》民主力量不僅靠罷免 更需要團結與反省

◎ 小肯

七月廿六日第一波大罷免，全台共廿五起罷免案同步投票，包括廿四位藍委與新竹市長，最終全數未過關。這次罷免行動的發起，源自立法院爆發的程序失序與權力濫用：藍白兩黨聯手通過擴權法案、癱瘓憲政體制，兩度否決大法官人事同意權，亂刪中央預算，讓人民對國會的信任逐漸瓦解。

罷免原是憲法保障的民主機制，是人民對民意代表行使問責的工具，卻被藍白陣營惡意扭曲為「政治打壓」、「綠營追殺」，藉此轉移焦點、模糊責任。即便罷免未成，藍白不要沾沾自喜，請嚴肅看待：人民為何會憤而提出罷免？結果不代表你們獲得支持，而是一記強烈的警告——若持續推動毀憲亂政、削弱民主、損害台灣利益的法案，只會讓社會對立更深、讓人民更痛心。

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罷免制度本身設計就不容易成功，不只須達到同意票門檻、同意票更要多於不同意票，等同需要翻轉既有政治支持結構。要讓原本支持國民黨或民眾黨的選民改變觀念、投下罷免票，本就困難重重。因此，這次罷免未能過關，不該被簡化為「民意背書」，而是顯示制度與政治動員之間仍存在巨大鴻溝。

同時，這次罷免也應成為執政的民進黨與賴清德總統的警鐘：請謙卑面對民意，不要忽視台灣社會日益升高的對立情緒與政治疲乏感。人民不樂見政黨惡鬥，更不需要無止盡的意識形態衝突。我們期待的是一個能真正守護民主、照顧民生、穩定社會的政府。

在面對外部威脅與內部挑戰的此刻，台灣更需要的是團結而非分裂。希望朝野政黨都能回歸理性問政，少一點鬥爭，多一點務實。第一波大罷免行動雖敗，但民主社會仍然運作，人民的監督依然存在。正義或許會遲到，但不會缺席。人民正在看，也正在記住每一位政治人物做了什麼事！

（作者為社工師，香港籍）

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