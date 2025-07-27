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自由廣場》中共系統性干預 亂我選舉打壓民主

2025/07/27 05:30

◎ 郭索

面對七二六罷免案，中共不但未加掩飾對台灣民主制度的敵意，更大剌剌地透過國台辦、官媒與社群媒體介入我國內部政治運作。根據監測，中共與附屬平台共發表多達四百餘篇文章與影音，集中抨擊民進黨與賴政府，所使用的語言與國民黨所聲稱的「獨裁統治」、「綠色恐怖」不謀而合，形成一種極具操作性的敘事協同。無疑再度證明中共對我國民主自由的系統性干預，並非外部旁觀者，而是赤裸裸的選舉操控者。

國民黨對於中共的操作則採取表面切割姿態，聲稱無法控制對岸言論，也不接受其支持。但問題根本不在於是否接受，而是其論述與行動早已與中共高度共鳴。當中共抨擊賴清德「打著民主旗號搞獨裁」，而國民黨亦指控現政府進行「綠色恐怖」，這種相互唱和的語境，絕非偶然巧合，而是反映出長期缺乏主體意識、樂於淪為中共話語工具的深層結構。聯電創辦人曹興誠直言不諱，點出國民黨與中共並肩一線的現實，足堪警惕。

陸委會的回應相對明確，點出中共介入的頻率、密度與操作方式已經成為國際學界與政策圈的共識。這種不對稱的資訊作戰與心理戰，意圖在自由社會中擴散不信任、操作輿論分化，最終達到干預選舉、顛覆制度的目的。尤其中共官媒利用台媒二次渲染的方式，更顯出其對輿論戰的精準掌控與滲透技術。當北京當局干預台灣選舉的同時，卻在其國內嚴控言論、壓制社會運動，更顯出所謂「制度優越性」不過是脆弱的假面。

尤值一提的是，在德國世大運期間中共官員當場搶奪台灣選手的賀電，這樣的野蠻行徑已非外交爭議可掩蓋，而是對我國主權的直接踐踏。而當國民黨難得表達對中共不滿時，卻又遭中共反批，正說明無論你是否表態親中，只要不是「統一」的棋子，中共連你也視為敵人。這種高度壓迫、全盤否定台灣存在的立場，不分藍綠，應該讓國民黨終於醒悟。

中共的兩面手法，表面以「和平交流」之名進行統戰，實則在各項場合上演欺壓、奪權與話語控制的戲碼。而台灣內部若還有人誤信「維持溝通管道」就能換來和平，無異於自縛手腳、甘為人質。民主社會的選舉，不容外力介入，更不容附和外力論述者主導議程。國民黨若再不回頭，只會繼續成為中共滲透台灣的最佳跳板。這不僅是黨的墮落，更是對台灣未來的背叛。

（作者為自由業）

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