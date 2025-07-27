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脫北廚師的原鄉情結》西瓜雖然好吃
林修民 半導體看天下》對中晶片出口 如何平衡國家安全和商業利益？
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社群
許美華頻道》罷免失利、努力沒白費 台灣公民社會改變了！
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一個律師的筆記本》攔阻葉罷投票 違法可處5年徒刑
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自由廣場》民主長夜漫漫 我們更要做提燈人！
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自由廣場》堅持台灣的路 深入基層與民同在
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自由廣場》漫畫︰來都來了
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自由廣場》漫畫︰來都來了
2025/07/27 05:30
◎ 樂子
來都來了
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