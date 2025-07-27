自由廣場》錯誤示範 趙少康「亮票」知法犯法 ！

◎ 袁冰凝

七二六大罷免投票，中廣前董事長趙少康在投完票，離開圈票區後，竟主動亮票給媒體拍攝，引發爭議，趙事後回應是一時失誤，不小心露出罷免票正面，但事實真是如此嗎？

按照經驗法則，投票人於圈票區圈蓋罷免票時，該罷免票正面是朝上（朝向自己），離開圈票區後，無論是否折疊罷免票，正面絕不可能會朝外，且仔細觀察媒體拍攝的影像畫面，趙少康走出圈票區後曾刻意將罷免票「翻面」，眼神並朝向鏡頭，所以「故意亮票」之事證相當明確。

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依據《公職人員選舉罷免法》第八十八條第二項規定，投票人圈定罷免票後，不得將圈定內容出示他人，違反者依同法第一○五條處二年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣廿萬元以下罰金。此外，按過去最高行政法院之見解，行為人違反行政法上義務行為，係出於故意者，應予處罰，而所稱「故意」，以本次事件為例，係指對於違反《公職人員選舉罷免法》之構成要件事實（將罷免票圈定內容出示他人），明知並有意使其發生，或預見其發生而其發生並不違背其本意。

趙少康曾任立法委員、台北市議員、環保署署長，依其經歷及智識能力，實難以卸責說不知亮票違法，且明顯是知法犯法，做了最錯誤的示範！

（作者為法務人員）

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