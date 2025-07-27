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自由廣場》堅持台灣的路 深入基層與民同在

2025/07/27 05:30

◎ 島火

這場七二六的第一波罷免案，源自對國會擴權、立委成為中國代言人的憤怒。不少民眾透過連署與投票，表達對國民黨在國會行使權力時的反感與不信任。雖然最終投票結果未能成功完成罷免，但不能忽視的是這不是少數人的聲音，而是千千萬萬對民主制度懷抱期待的人民。

民進黨雖非罷免行動主體，但在野黨也有責任思考：我們是否用行動回應了社會的焦慮？是否用具體作為支援了改革的力量？

與其說是罷免失利，不如說是一場民主試煉。民進黨要從中看見的是，人民需要的不僅是口頭聲援，而是堅實的制度對抗、有策略的改革工程，以及更深入的基層溝通。

我們不能只是扮演「理所當然」的正義一方，而應成為真正能引導群眾走向進步的政黨。從國會戰場到社區巷弄，民進黨若無法與民意緊密結合，再多的立場也可能淪為空喊；再高的價值，也可能與人民日常脫節。

我們也必須看見，這場罷免雖然未果，但所激起的政治覺醒與公民參與，才是真正台灣民主的力量來源。而民進黨，不能錯過這股力量，更應站在第一線，與公民社會並肩作戰。

如同賴清德總統所說：「台灣不是棋子，台灣是走自己的路的人。」

這場罷免，提醒了我們唯有真正走進民間、傾聽聲音、回應改革，民進黨才能繼續站穩在那條屬於台灣自己的路上。

（作者從商）

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