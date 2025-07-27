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自由廣場》接力公民運動 民進黨須勇於改革

2025/07/27 05:30

◎ 蔡朝翔

由熱愛台灣的公民主動發起，持續將近一年的大罷免，多數選區在七月廿六日的投票遇到重大挫敗。在過去一年間，台灣的公民以超越政黨的創意與動員力，完成這場史無前例的公民運動。這些人投入的理由各不相同，有些人是出於對國家安全的顧慮，有些人感念過去民進黨改革的貢獻。

然而相對於能量豐沛的公民運動，執掌府院的行政首長們，在近一年朝小野大的情況下，卻略顯被動。改革的主導權被民眾黨搶走，打著「幫民進黨完成政見」的旗號在立法院大行其事、胡作非為。府院高層因此對於過去積極進行的勞工、性別、人權等重大議題略顯躊躇，不如過去勇於任事。

二○一九年，在前一年地方選舉大敗，整體支持率都落後的情況下，蔡總統依然勇敢推動包括同性婚姻、反滲透法等重大法案，這些勇往直前的改革最終收穫二○二○的壓倒性大勝。二○二四年選前，執政團隊採取保守平穩的路線，維持了執政權，但是卻失去國會多數。

過去的選舉結果已經證明國民對於改革的期待。不論在阿扁時期的少數政府，或是小英時期一度低迷的支持率，堅持改革都是民進黨鞏固正當性的唯一策略。行政部門提出政策後被在野黨掣肘，責任在在野黨。然而如果沒有願景跟議程，被動的防守在野黨的攻擊，民進黨恐怕更難說服國民，執政的正當性與必要性。

（作者為台大研究生，行政院青年諮詢委員）

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