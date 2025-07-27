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自由廣場》民主長夜漫漫 我們更要做提燈人！

2025/07/27 05:30

◎ 林志翰

很多人以為，那股從街頭巷尾、從網路社群迸發出來的公民力量，足以化為燎原之火，燒盡國會殿堂中那片名為「濫權」的陰霾。公民團體不眠不休地奔走，一箱箱沉甸甸的罷免連署書，許多人都燃起了一絲希望，這一次我們真能撼動些什麼，能讓代議士們記起「民意」二字的重量。

然而，現實的巨輪殘酷地輾過理想的嫩芽。罷免結果像一盆冷水，全體公民覺醒的速度仍追不上那盤根錯節、根深蒂固的藍綠政治板塊。

大罷免投票前夕，七月廿五日，藍白兩黨依舊全數否決七位大法官被提名人；大罷免失敗後這些立委拿到「無敵星星」後，國會的傲慢依舊，那些視民意如無物、甚至辱罵公民為「垃圾」的言詞，將繼續在議場迴盪。中央政府的預算，仍會在政治鬥爭下被惡意刪減。而作為憲政最後防線的憲法法庭，也將持續在政治算計下被癱瘓。

從理性層面來看，這場罷免運動揭示一個冷峻的政治現實，在某些選區，政黨的鐵票結構如同銅牆鐵壁，情感動員與組織樁腳的力量，遠遠大於對是非對錯的理性判斷。這不是一朝一夕可以改變的結構性困境。

然而，從感性層面來看，一場罷免成敗，從來不該是定義努力的唯一標尺。這場罷免運動團結了台灣本土派與「堅貞」中華民國派選民，也團結了平時看似對政治議題冷感、卻有一顆熱愛台灣心的選民。這一堂全國最大規模的民主課，將艱澀的憲政議題，轉化為每個公民都能參與和討論的話題。

即便罷免未能成功，但一百三十萬份的連署書本身就是一個強而有力的宣告。它告訴所有政治人物，人民的眼睛是雪亮的，權力的行使是有界線的，一旦跨越了那條紅線，必將付出政治代價，即使這代價不是立即下台，也將是歷史紀錄上不可抹滅的污點。

從「青鳥行動」到遍地開花的公民罷體，我們看到無數素不相識的個體，因為共同的信念而連結。這種由下而上的自發性組織，是台灣民主最珍貴的資產。守護台灣，我們沒有悲觀的權利；公民不退，微光不滅，讓我們稍作喘息，然後繼續前行。

（作者為國中教師）

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