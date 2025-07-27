自由共和國》袂曉生／「來都來了」：南京紅姊事件的迷因、慾望與性別困境

38歲偽娘網紅「紅姐」假扮成女子誘騙多名男子發生性關係，還將偷拍影片外流牟利。（翻攝自微博）

袂曉生／業餘歷史人

南京紅姐事件於二○二五年七月曝光。一名年近不惑的南京男性，在網路上化名「紅姐」，喬裝為女性誘騙多名男性發生性行為，並因將過程偷拍影片販售牟利而被捕。

此事件迅速在媒體及社群平台上傳播，討論度超出了中國社群，在台灣、馬來西亞、泰國、越南甚至巴西等國家都引起了一陣熱議。各國網友以此為題材創造了跨越國際的迷因，可謂轟動國際。

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為何紅姐事件能在網路上引發跨國社會反響？除了事件本身的獵奇性與群眾的娛樂心理外它還折射了多少潛藏的社會現象？

無魚，蝦嘛好

紅姐引發震驚的原因之一，是因為他在外型條件上並不具備傳統審美的優勢，卻能夠成功斬獲數以百計的對象，其中不乏外貌身材等條件不差的男性，因而使多國女性感到不甘、挫敗與錯愕。紅姐利用包括女裝、戴假髮、變聲軟體、美顏濾鏡以及種種在本文中不可直言的許多手法，成功的降低了當事男性的戒心，甚至面對部分已經起疑的男方進行「檢查」，依然能以技巧成功矇混過關。

事件中的男性群體備受嘲諷與質疑，明明到了現場發現紅姐本人與預期中落差巨大，卻還是有許多人選擇了冒風險將就，也因此誕生了本月的網路名梗「來都來了」。究竟這種我們慣稱「無魚，蝦嘛好」的心態是如何在此群體中產生的呢？這是小圈子內的行為，還是其實反映了青年男性的困境？

中國社會的性壓抑現象

紅姐事件並不是單純的個人道德敗壞問題，而是中國青年普遍情感與親密需求難以得到滿足的現象。傳統親密關係中的愛情、責任和承諾，在現代經濟模式下已經轉變為一套繁複且成本極高的流程，這使得大量漂泊在都市的當代中國青年因無法負擔這種壓力而無所適從。

中國政府長年來一直試圖以道德說教或法律禁止的方式遏止年輕一輩走向官方視為「西方邪路」的性解放，在此背景下，青年們無法獲得情感上的慰藉和生理上的滿足，進而形成了普遍的性壓抑。當紅姐精準掌握了部分男性的深層心理需求，以免費且無責任的性服務作為誘餌時 ，就能吸引大量男性上鉤。

經濟下行與消費降級

紅姐事件中引人注目的一點，就是紅姐對對象要求付出的成本門檻極低，場地是紅姐提供，男方只要隨意帶一點伴手禮即可：如西瓜、牛奶等生活用品，甚至是半桶油，近乎免費。

近年來，中國兩性對立現象頻傳，其中的主因之一就是在揮之不去的傳統觀念下，中國男性需要先主動付出雙方互動時的大多數經濟成本。在對中國女性的抱怨中，最常見的是，往往在男性付出飯錢禮物買票錢等等開支後，最後可能連手都沒牽到。而在中國經濟下行的當下，面臨消費降級的大量下層中國男性更無力負擔此類成本，被中國婚戀市場掃地出門。

紅姐提供的替代方案得以大量成交，其實也在某種程度上體現了中國社會當前的經濟困境與結構性失衡。

性別對立

令人意外的是，在大眾主要以娛樂和荒謬視角傳播的紅姐事件中，依然能出現性別對立的相互指責。部分男權主義者譏諷女性慣於消極等待被人討好，在對待另一半的細節上還不如紅姐事事體貼周到用心，重視男方的心理需求。女權方則譏諷男性既非異性戀也不是同性戀，而是飢不擇食、有洞就鑽的「洞性戀」。然而雙方還是達成了共識，就是當今婚育率低、離婚率高、婚姻不幸福等問題，都是對方性別的錯。因為男／女其中一方的表現和品質太差，結婚還不如保持單身。

男女方交往時，男方需要主動跨越層層關卡與博弈，其心理成本其實不下於經濟成本，此即俗語中的「男追女隔層山，女追男隔層紗」。許多動物在求偶儀式中雄性是負責主動展示實力與誠意的一方，雌性則是負責考驗與裁決接受與否的一方。人類社會在許多國家與文化中大體上仍與上述動物行為模式沒有本質不同，然而，近年中國男性開始呼籲拒絕再當主要支付成本的一方，這也包括除了經濟躺平外的心理躺平。中國男性對於追求過程中充滿心理博弈、不確定性與低回報率，同樣感到疲乏與厭倦。但女性並不願意因找不到對象而主動降低男性的追求門檻，因為這等於減少了對女性自身的保障。

男性困境？

在紅姐事件中，有大量被偷拍影片公開在網路上隱私受侵害的男性。然而一如過往任何熱議的性社會事件一樣，男性受害者反而比加害人遭受更多的嘲諷與譏笑。

一名成年男性在性相關的事件中遭到誘騙或侵害，似乎在社會上天經地義的被當作一件可笑的事，何況是一大群？哪怕這些男性可能因此失業、遭到肉搜而社會性死亡，仍舊被大眾一笑置之。

男性不能出現任何在性上未佔據主導和強勢地位的傾向，一旦示弱，只會遭到鄙視。不論有無意識到這點，男性真正的困境在於：「無法承認身處困境」。

結語

南京紅姐事件不僅是一起引人注目的刑事案件，更是當代中國社會多重矛盾和深層結構性問題的縮影。它將社會在性別、慾望、經濟和倫理層面存在著巨大的裂痕和未被解決的張力，以異化且極端戲劇化的方式呈現出來。而網路迷因的形成和國際性的廣泛討論，也從側面反映了數位時代社會對這類非正式議題的關注和消化方式。

在跟風玩梗圖一樂的同時，我們是否也能藉由關注此事看見自身社會的部分倒影？深入探討此事件究竟有何價值？無論我們能否從中發現困境或得到啟示，它至少都能夠博君一笑。

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